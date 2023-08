Après la pluie sur certaines régions, la canicule sur une large partie de la France? L'Hexagone pourrait connaître dans les prochains jours son épisode de chaleur le plus intense de l'été et l'un des plus tardifs jamais enregistrés, un évènement qui mobilise déjà l'exécutif.

2. Tenerife confrontée à son incendie “le plus compliqué” depuis 40 ans, les Belges à l’abri

Plus de 2.600 hectares ont brûlé sur un périmètre de plus de 30 kilomètres, selon le dernier bilan des autorités.

3. Thibaut Courtois opéré avec succès du genou gauche

Thibaut Courtois a été opéré avec succès à la suite de sa rupture du ligament croisé au genou gauche, comme l'a annoncé son club du Real Madrid jeudi.

4. Kevin De Bruyne nommé par l’UEFA pour le titre de joueur de l’année avec Messi et Haaland

Le vainqueur sera annoncé le jeudi 31 août 2023 à l’occasion du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions à Monaco.

5. Incendie dans une maison mitoyenne à La Calamine

Ce jeudi début d’après-midi, un feu s’est déclaré dans une habitation rue de la Gare à La Calamine.