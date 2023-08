Une maison où les aînés fragilisés retrouvent le goût de la vie

Tout est dit dans ces trois mots: maison de vie. Bien que cent personnes atteintes de troubles cognitifs (troubles de la mémoire, Alzheimer) vivent là, le lieu n’a rien d’un mouroir où le temps s’éternise au rythme immuable de la toilette du matin, des repas servis sur plateau, des après-midi bingo, des visites en chambre à heure fixe.

Ici, la vie pulse à tous les étages, à toute heure du jour et, parfois même, de la nuit.

Dans la grande salle commune avec vue sur les cuisines et le jardin, on s’active. Julienne coupe des poireaux pour la soupe du lendemain, épaulée par une ou deux copines qu’elle gère de main de maître.

Entre deux coups de couteau, elle raconte sa fille, institutrice maternelle à La Louvière, et un amour de jeunesse qu’elle ressuscite sous l’œil amusé de sa collègue de "corvée" épluchage. Présent et passé se télescopent sans que cela ne ralentisse le rythme de la découpe.

Chacun trouve sa place

Jean-Pierre, lui, son occupation favorite, c’est épousseter et ranger inlassablement les livres de la bibliothèque. Patrick qui bichonne autant son bichon qu’Obélix son Idéfix, s’inquiète de la frange trop longue de son toutou qu’il tient serré contre lui.

D’autres déambulent, inlassablement, dans les couloirs ou leur imaginaire vagabonde, le regard absent. Ici pas question d’isoler les habitants les plus atteints par la maladie: "On a adapté l’environnement pour que chacun trouve sa place, explique Brieuc Collard, coordinateur thérapeutique. Ce n’est pas parce que l’on a perdu une partie de ses capacités que l’on ne peut plus rien faire: tout le monde se mélange, les plus en forme aident les autres, spontanément la solidarité s’installe."

On est frappé par le calme qui règne dans la grande pièce de vie, peu de cris, pas de tensions palpables. On a l’impression que les habitants s’autogèrent, grâce notamment aux tâches domestiques auxquelles la plupart d’entre eux participent, comme en témoigne la cinquantaine de noms repris sur le tableau des tâches journalières.

Baldassare, le jardinier

Dans le potager qui borde deux des murs du jardin, pas une seule mauvaise herbe. C’est le domaine et la fierté de Baldassare, qui a un pied au jardin depuis sa plus tendre enfance. Crinière blanche, visage bronzé, un accent qui fleure bon l’Italie, il se prête volontiers à la visite.

Il a déjà cueilli les petits pois, surveille de près les haricots verts et rappelle que les salades sont bonnes à cueillir. Il n’hésite pas à partager ses astuces comme utiliser une feuille d’hémérocalle pour guider une branche ou pincer la tige des feuilles des plants de concombre.

Le poulailler, défendu par un coq un peu batailleur, et la pelouse sont également gérés par les habitants… Tout est fait et surtout laissé à faire pour qu’ils se sentent ici comme à la maison. Et tant pis, si un pommier est planté de guingois ou si les tartines du déjeuner débordent de confiture. "On ne cherche par le parfait mais le fait par ", résume Brieuc.

"On est ici chez eux"

Aux Jardins de Scailmont, on préfère au terme résidents celui d’habitants. Les équipes sont les invités dont ils ont besoin. Et puisqu’ils sont ici chez eux, Danièle, Baldassare et les autres ont le droit de rester au lit plus tard, de ne pas se laver le matin, de sauter un repas de temps à autre, de fumer en dépit des recommandations du médecin… "On n’est pas là pour les contrôler. Les personnes qui ont des troubles cognitifs légers savent encore décider de ce qui est bon pour elles…"

Une escapade aux Pays-Bas dans un AirBNB, "comme tout le monde". Un petit groupe qui fait du slam sur le sens de la vie… Il y a de la vie aussi dans les activités. "On essaie de varier les activités. On peut faire plein de choses, autres que des bingos ou des thés dansants, car on aime découvrir de nouvelles choses à tout âge. Quand on leur met de la musique, ce n’est pas des vieux trucs, on leur passe Maître Gims…"

Se focaliser sur les capacités restantes

Le personnel de la maison de vie manageoise a été formé à l’approche Senior Montessori qui vise à améliorer la qualitéde vie de toutes les personnes interagissant dans une maison de repos.

L’ASBL Les Jardins de Scailmont a été créée en 1995 par un médecin qui souhaitait offrir un lieu de vie adapté aux personnes souffrant de troubles cognitifs comme la maladie d’Alzheimer. Celles-ci seraient considérées comme des personnes à part entière et jouiraient d’un maximum d’autonomie et de liberté. Pour concrétiser ce beau projet de vie, le personnel a été formé à trois approches centrées sur la personne : humanitude, le modèle suédois Tube et Senior Montessori.

«Depuis 2016, nous accompagnons les maisons de repos wallonnes et bruxelloises pour un autre type d’accompagnement centré sur la personne, non médicamenteux, dans un milieu qui est actuellement assez biomédicalisé, explique Damien Bernard, formateur Montessori en maisons de repos. Le but est d’améliorer la qualité de vie des personnes, aussi bien celle des habitants, des accompagnants, des familles que de toute personne pouvant interagir dans une maison de repos, en soutenant l’autonomie, l’indépendance des habitants. On voit comment on peut faire autrement avec les mêmes moyens humains et matériels.»

Pour y parvenir, trois besoins, fondamentaux chez l’être humain, doivent être rencontrés : le besoin de contrôle sur sa vie, ce qui implique de poser des choix, d’avoir son autonomie; le besoin d’activités porteuses de sens; le besoin de communauté qui génère le sentiment d’appartenance et d’être utile.

L’approche Montessori, c’est un autre regard porté sur les aînés, qu’ils soient ou non atteints de troubles cognitifs. «On ne se focalise plus sur la perte de certaines capacités, sur le handicap, mais on valorise au mieux les capacités restantes des personnes en adaptant l’environnement physique et social afin qu’elles puissent être indépendantes. Les accompagnants deviennent des facilitateurs de vie qui aident les seniors à faire seuls. Beaucoup de gens qui sont à un stade très avancé de la maladie peuvent encore accomplir certaines tâches.»

Une façon de voir et de faire qui a induit un changement positif aux Jardins de Scailmont, en mode Montessori depuis six ans. «On a vraiment senti une différence, affirme Brieuc Collard, coordinateur thérapeutique. Cela nous a permis de comprendre pas mal de comportements tels que des cris, des attitudes agressives qui sont souvent liés à un environnement inadapté à la personne. C’est parfois compliqué, car cela nous amène souvent à remettre en cause notre comportement de soignant. Si une personne avec des troubles cognitifs veut sortir, si vous l’en empêchez, elle ne comprend pas et cela peut générer des cris, un comportement agressif. Mais si vous la prenez par le bras et faites quelques pas dans le jardin, elle rentrera facilement par la suite.»

Brieuc Collard : «Ça donne du sens à notre profession»

Cet accompagnement plus respectueux de la personne est également très valorisant pour les soignants.

S’adapter au rythme des uns et des autres, respecter le choix de chacun, laisser un maximum d’autonomie… Vu de l’extérieur, cela s’apparente à un tsunami organisationnel!

«Cela ne demande pas plus de personnel, mais plutôt d’adapter son fonctionnement : par exemple, pour les personnes qui ne veulent pas se laver le matin, on a mis en place les soins reportés l’après-midi, relativise Brieuc Collard. On a un programme de soins informatisés qui permet d’assurer le suivi. On a disposé dans toute la maison, sur les étagères des armoires, des réfrigérateurs… des affiches avec le nom des aliments, des pièces de vaisselle, des objets… ce qui permet aux personnes atteintes de troubles cognitifs qui gardent une bonne capacité de lecture de participer à la vie de la communauté.»

Pour les plus grands chantiers comme le rafraîchissement des murs, des comités d’habitants sont mis en place : «On s’est réuni pour décider du choix des couleurs. Cela prend du temps, mais c’est une activité qui crée des échanges. Et les habitants se sentent mieux dans leur environnement parce qu’ils ont choisi la couleur des murs…»

«À l’école, on n’apprend pas à gérer les refus»

Laisser autant de latitude aux habitants de la maison n’a pas été simple au début pour les équipes, reconnaît le coordinateur thérapeutique. «Il faut se défaire du modèle hospitalier qui veut que tout – les soins, les repas, le lever et le coucher, les activités – soit fait en temps et en heure. Plutôt que de se dire que l’on ne peut rien faire pour les personnes atteintes de difficultés cognitives, on cherche à mettre en place des adaptations qui leur permettent de pariciper à la vie de la communauté. C’est un défi, mais c’est très motivant. Ça donne du sens à notre profession.»

Même ressenti du côté des aides-soignantes : «Laisser le choix aux habitants, c’est sans doute le plus grand changement. À l’école, on n’apprend pas à laisser dormir les personnes qui ne veulent pas faire les soins. On n’apprend pas à gérer les refus… Le rythme aussi est différent, il a fallu du temps pour s’adapter. Mais on voit bien que les habitants se sentent mieux quand on leur laisse le choix, ils sont plus calmes, moins agressifs. Il m’est arrivé de recevoir un coup d’une personne qui n’était pas disposée à faire sa toilette au réveil. Cela n’arrive plus maintenant…»

Et les familles, elles valident? «Les familles sont des partenaires, on a besoin d’elles, mais la personne reste au centre, c’est elle qui décide avec une équipe pluridisciplinaire autour…, précise Brieuc Collard. On a très peu de souci avec les familles. Elles participent beaucoup à la vie de la maison. Le dimanche, on organise des ateliers famille-habitant pour faire des visites un moment agréable.»