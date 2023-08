Tourisme: l’attrait renouvelé des villes d’art

Élément marquant de ces données de l’office belge de statistique: les villes d’art belges ont connu un grand intérêt. Entre janvier et fin mars, 222 000 Belges ont visité Bruges, Liège, Bruxelles, Mons, Gand, Anvers, Namur ou Charleroi, les " villes d’art " référencées sur le site fédéral belgium.be. C’est une augmentation de 60% par rapport à la même période 2022.

À Namur, on confirme cette tendance: "nous avons connu une belle augmentation de fréquentation de nos bureaux, note Margaux Voglet, de l’Office du Tourisme. Depuis janvier, les musées, les croisières, les visites culturelles ou encore la Citadelle ont connu une hausse de fréquentation de 15%." Avec des pics de +60% comme pour le musée des Arts Décoratifs, par exemple. Une tendance de début d’année qui semble se maintenir puisque pour les 15 premiers jours du mois d’août, 4 600 visiteurs ont franchi la porte de l’Office du Tourisme namurois contre 3 500 pour l’entièreté du mois en 2022.

Outre les points d’attraction plus classiques, dans la capitale wallonne une tendance peut-être plus inattendue se dégage depuis 5 ou 6 ans: l’attrait des visiteurs pour le street art. La ville compte une vingtaine de fresques, dont 2 nouvelles depuis ce mois-ci, "et ça marche plutôt bien".

À Charleroi aussi, le street art, des fresques aux cabines ORES customisées, se révèle aussi comme atout touristique depuis l’an dernier, dit Valérie Demanet.

"Avant, les gens découvraient cela en flânant, explique la directrice de la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi. Mais depuis l’an dernier nous proposons un dépliant avec un parcours pour découvrir les œuvres de street art en centre-ville. Nous avons aussi placé des QRcodes qui donnent des infos sur l’œuvre ou qui renvoient vers l’Instagram de l’artiste." Un atout de plus dans une offre de tourisme urbain déjà variée dans la métropole du pays noir.

Même si les villes wallonnes n’usent pas toujours spécifiquement de ce label "ville d’art" dans leur communication, elles démultiplient l’offre culturelle de leur menu touristique. Parce que la demande est là.

À Liège par exemple, sans même comptabiliser les visiteurs issus de la province, les touristes belges étaient 46% plus nombreux au 1er trimestre 2023 qu’en 2022. Avec une hausse assez notable de 156% de visiteurs venus du Brabant flamand. Et le beau succès (près de 50 000 visiteurs) de l’exposition Collectionneuses Rothschild entre fin octobre et fin février, tout comme celui du Printemps Simenon confirme que les touristes sont friands d’art et de culture.

Et ce n’est pas différent à Mons, dit le bourgmestre Nicolas Martin qui a le tourisme dans ses attributions. Si la ville a pu surfer sur la vague "Mons 2015", capitale européenne de la culture, une politique axée sur l’événementiel et des organisations d’envergure internationale ont permis d’avoir "une explosion touristique en ville". Entre octobre et janvier, la seule exposition “Joan Miró” au BAM (Beaux-Arts Mons) a attiré 85 000 visiteurs. Dont "énormément de Flamands", dit Nicolas Martin qui entend continuer à miser sur de tels événements pour "imposer Mons comme première ville d’art de Wallonie."