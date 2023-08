Un automobiliste de 59 ans est décédé lorsque son véhicule a été percuté par un train à hauteur d’un passage à niveau à Landen, rapporte la police locale.

La collision s’est produite vers 23h45. Selon une première communication d’Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, le passage à niveau a fonctionné correctement et le véhicule a été immobilisé sur le passage à niveau pour une raison inconnue. La police et le parquet étaient encore sur les lieux mercredi matin.

2. C’est parti pour huit ans de chantier sur du viaduc de Vilvorde

Un chantier titanesque débute sur l’une des infrastructures les plus connues du pays: le viaduc de Vilvorde. Avec – on s’en doute – son lot d’embarras de circulation pour les automobilistes jusqu’en… 2031. Voici cinq choses à savoir sur l’un des plus gros chantiers routiers de la décennie.

3. Climat: la Turquie bat un nouveau record de chaleur avec 49,5 degrés

La Turquie a battu un nouveau record de chaleur avec 49,5 degrés Celsius relevé mardi dans la province d’Eskisehir dans le centre du pays. L’information a été confirmée par le ministre de l’Environnement Mehmet Özhaseki sur le réseau social X (anciennement Twitter). Le précédent record de 49,1 datait de juillet 2021, selon le responsable politique.

4. L’Allemagne va partiellement légaliser la consommation de cannabis

Une consommation limitée de cannabis sera bientôt légale en Allemagne, rapporte mercredi l’agence dpa. Selon ses informations, une proposition de loi du ministre de la Santé publique Karl Lauterbach (SPD) en ce sens a été approuvée mercredi par le gouvernement fédéral.

5. Un renfort de poids aux côtés de Remco Evenepoel: Mikel Landa rejoint Soudal Quick-Step

En quête de renforts pour épauler Remco Evenepoel sur les Grands Tours avec pour objectif de concurrencer les blocs Jumbo-Visma et UAE Team Emirates sur le prochain Tour de France, Soudal Quick-Step s’active sur le marché des transferts. Un premier renfort de taille a été officiellement annoncé ce mercredi: l’Espagnol Mikel Landa rejoint l’équipe belge pour les deux prochaines saisons.