Stopper son activité d’indépendant en Wallonie : "Je me suis arrêté avant de me prendre le mur!"

À l’époque, Kamanda réalise, pendant son temps libre, des produits capillaires pour cheveux crépus. Elle les destine d’abord à sa fille mais convainc aussi très rapidement son entourage, et décide de fonder sa propre marque de cosmétiques. Bastien est, quant à lui, dans un tout autre créneau. Entrepreneur dans l’âme, il a toujours rêvé de lancer son activité, mais encore fallait-il trouver la bonne idée. Le concept émerge il y a cinq ans : il ouvre alors son commerce dédié à l’apéro.

Enthousiastes, Kamanda et Bastien décident de frapper à la porte de Job’In, une structure d’accompagnement à l’auto-création d’emploi. "À ce stade, c’est devenu plus concret, explique la jeune femme. J’avais une accompagnatrice attitrée, en qui je faisais confiance. Mon concept prenait forme petit à petit." Bastien est allé une étape plus loin, en testant son projet en couveuse pour minimiser les risques et conserver ses allocations de chômage.

L’un et l’autre réalisent une opération de crowdfunding, avec succès. Le bouche-à-oreille et la présence sur les réseaux sociaux fonctionnent pour le petit commerce liégeois de Bastien. Kamanda noue pour sa part des contacts avec plusieurs boutiques pour y vendre ses produits. A priori, leurs projets sont sur les rails!

Le basculement

Pour la maman solo, la désillusion viendra avec la crise du Covid. "J’avais prévu d e vendre mes produits en commerce physique, et je me suis retrouvée à faire du commerce en ligne, ce qui est complètement différent. Rien ne s’est passé comme prévu ! À ce moment-là, je me retrouve vraiment seule, puisque toutes les structures d’aide sont fermées en raison de la pandémie."

La jeune femme est désemparée, et l’isolement ne fait qu’accentuer ses difficultés. "En plus de mon lancement d’activité, je devais aussi m’occuper de ma fille toute la journée à la maison. Et puis, je n’ai pas d’entrepreneurs dans mon entourage, donc je ne savais pas très bien comment réagir… Mon sentiment durant cette période, c’est que toute la société était déshumanisée, au moment où j’avais le plus besoin de contacts humains!"

Si le Covid plombe le projet de Kamanda, il va au contraire booster la visibilité de l’activité de Bastien. "Je suis sorti de couveuse le 1er mars 2020, et quelques jours plus tard, le confinement nous tombait dessus." Son commerce, "Chez garçon", pouvait néanmoins rester ouvert, en tant que magasin d’alimentation. "Cela dit, mon site web était opérationnel, et j’ai décidé de passer en livraison, à 100%." Le concept séduit les clients, et les commandes affluent. "Des amis s’offraient des coffrets entre eux par exemple. J’ai aussi eu des entreprises qui en envoyaient à leurs salariés, étant donné que toutes les fêtes du personnel étaient annulées. Tout cela m’a permis d’accroître ma notoriété."

Le coup de massue viendra avec les inondations de juillet 2021. Durant cet été, Angleur est particulièrement sinistrée. Le magasin du trentenaire n’échappe évidemment pas aux intempéries, et l’idée de déménager émerge rapidement.

Les tentatives de rattrapage

Si ses plans ont été bouleversés à cause de la pandémie, Kamanda s’accroche tout de même à son projet, et tente d’apprivoiser la mécanique de la vente en ligne. "J’ai dû apprendre sur le tas. Je faisais des petites vidéos, mais en soi, je devais me former… c’était compliqué !" Sans surprise, les ventes ne décollent pas : "J’ai vendu des produits, mais pas assez pour vivre de cette activité. Je devais vendre pour 1000 euros par mois maximum..."

De son côté, Bastien se démène aussi pour que "Chez garçon" passe le cap des inondations. "J’ai d’abord loué des conteneurs que j’ai placés devant le magasin, toujours à Angleur." Cette solution n’était que temporaire. Sa porte de sortie, Bastien la trouve dans le quartier des Guillemins. En 2022, il y ouvre un tout nouveau commerce avec une autre structure, "Les Vintrépides". "Eux s’occupaient du vin, et moi de la bière, des softs, etc." Cette association d’entrepreneurs semble judicieuse, et surtout moins risquée que de continuer le chemin seul.

Arrêter les frais

Malgré ses efforts, Kamanda ne parvient pas à réaliser suffisamment de bénéfices. Elle songe alors à suspendre l’avantage "tremplin-indépendants" dont elle bénéficiait, et qui lui permettait de continuer à percevoir ses allocations de chômage tout en lançant son activité en tant qu’indépendante complémentaire. "L’idée, c’était de reprendre cet avantage plus tard. Puisque dans mon cas, rien ne s’était passé comme prévu, avec le Covid. Or, je savais qu’on ne pouvait en bénéficier que pendant un an, et c’était dommage de laisser passer cette chance… En dépit des circonstances, j’ai finalement appris qu’on ne pouvait pas suspendre cette aide pour la reprendre ensuite. C’était la douche froide." Kamanda écoule alors le stock de produits qui lui reste et, fatiguée, met un point final à son activité.

Le nouveau plan de Bastien se dégonfle également au vu du contexte difficile. "Ce commerce aux Guillemins, on l’a lancé en 2022, pile au moment où le pouvoir d’achat des gens a fortement baissé." Le taux de fréquentation du magasin est alors satisfaisant, mais le panier moyen n’est plus ce qu’il était. "Pour mes propres ventes - j’exclus évidemment les"Vintrépides"qui est une autre entreprise -, le panier moyen avait diminué de 25%, ce qui est énorme!"

Pour essayer de redresser la barre, le duo d’entrepreneurs organise de nombreux événements. Le magasin et le quartier s’y prêtent tout à fait. Mais cette charge de travail supplémentaire s’avère tout simplement éreintante. "On faisait au minimum deux événements par mois, en sachant qu’on pouvait monter à six ou sept! C’était énormément de boulot car on travaillait en journée, il fallait ensuite aménager le commerce pour la soirée, et repasser en mode magasin le lendemain." Le concept amène des rentrées supplémentaires, mais est intenable, à moins d’engager du personnel. "Mais là aussi, c’était trop coûteux pour une structure comme la mienne..."

En analysant les chiffres de 2022 et en tenant compte des projections pour 2023, Bastien décide d’arrêter les frais, et de stopper son activité. "Entre le pouvoir d’achat, les coûts de l’énergie et l’inflation : il y avait trop d’incertitude. Je voulais vraiment éviter de me prendre le mur quelques mois plus tard..."

Se remettre d’un échec

Cette première expérience laisse un goût amer à Kamanda, qui est pourtant convaincue d’avoir cette fibre entrepreneuriale. Le moral en berne, la jeune femme décide toutefois de se reprendre en main, et crée un réseau de femmes noires entrepreneures, Bo Mwasi. "Ce réseau a été une bulle d’oxygène pour moi ! Aujourd’hui, il nous permet de partager nos expériences, de travailler ensemble sur nos entreprises. Certaines femmes évoquent des craintes que j’avais, moi aussi, avant de commencer. Ce sont tous ces échanges qui m’ont donné la motivation de continuer! La réussite des autres peut nous inspirer, mais savoir qu’on n’est pas seule à galérer, ça aide aussi!"

Lorsqu’il décide de mettre la clé sous la paillasson, Bastien est naturellement déçu. Mais il se décharge également d’un fameux poids, avec cette fermeture. L’implication émotionnelle du statut d’indépendant a été difficile à vivre. "C’est compliqué, parce que ça ne s’arrête jamais ! J’étais sans cesse en train de me demander si on aurait assez de clients, je devais réfléchir aux événements à organiser, sans parler de l’administratif à assumer. On travaille vite 70-80 heures par semaine et forcément, la vie de famille en pâtit aussi. En fermant mon commerce, j’ai eu le sentiment qu’on me retirait deux tonnes des épaules!"

Et la suite ?

La pause entrepreneuriale n’a pas duré bien longtemps pour Kamanda. Cette battante n’a pas baissé les bras, et a sollicité un nouveau crédit chez Microstart (un organisme de microcrédit) pour ouvrir son commerce d’alimentation africaine, cette fois à titre principal. "Je me suis souvent dit qu’il n’y avait pas de magasin de type épicerie fine africaine à Angleur, alors que la communauté africaine y est importante."

Au-delà du crédit Microstart, elle se lance désormais sur fonds propres. "J’ai eu de beaux échecs, mais cela m’a construite, et je me sens nettement plus sereine et armée aujourd’hui. Si c’était à refaire ? Je serais certainement passée par la couveuse d’entreprise lors de ma première expérience… Même si j’ai appris de mes erreurs." Encore dans les travaux il y a quelques semaines, son commerce baptisé Koko Dia vient tout juste d’ouvrir ses portes, fin juillet. Un soulagement, et une fierté.

Bastien a pour sa part dû gérer le volet administratif et financier de la fermeture de son magasin. "J’ai encore des dettes dans la société, que je dois rembourser. J’avais également un employé, il a donc fallu gérer l’arrêt de contrat. Il y a aussi toutes les démarches administratives au niveau du secrétariat social. En fait, stopper son activité, cela coûte de l’argent."

En clôturant son activité en douceur, pour que personne ne soit lésé, Bastien espère peut-être se relancer un jour. Aujourd’hui, il a repris son ancien job d’analyse de performance et data des entreprises. Pas en tant que salarié cette fois, mais en qualité de consultant.

"Si c’était à refaire, je n’aurais pas rouvert après les inondations. Parce que l’assurance nous a uniquement permis de racheter du stock. Pour le reste, il y a eu trop d’investissements consécutifs. Même si m’arrêter à ce moment-là aurait été frustrant ! (...)Aujourd’hui, l’idée de relancer un nouveau projet est déjà là. Je savais qu’elle reviendrait vite! Ça reste une possibilité, mais par contre, je vais me laisser le temps..."