Fermer définitivement son entreprise : "La politique d’aide aux indépendants doit évoluer en Belgique"

Pour radier son numéro d’entreprise, l’intéressé devra débourser 101 euros, et autour de 70 euros pour le numéro de TVA. Les tarifs sont en réalité les mêmes qu’à l’inscription. "Par contre, pour radier une personne morale (NDLR : une société), si on était passé par un notaire au départ, il faudra également dissoudre l’entreprise et là, le coût est plus important."

Selon Didier Van Caillie, professeur à HEC (ULiège), les frais relatifs à la cessation d’activité peuvent très vite s’envoler. "Cela dépend des situations, mais on peut se situer entre 500 et 3000 euros pour des petites structures. Car il faut tenir compte du suivi comptable, mais aussi de la régularisation qui peut être potentiellement importante. Il y a par ailleurs tout le suivi des autorisations qu’il faut suspendre, etc."

Un sentiment d’échec très prononcé

Vincent Walbrecq le constate dans sa pratique professionnelle : de nombreux indépendants évitent de demander de l’aide lorsque les difficultés commencent à s’accumuler. "Certains nous en informent au moment de la cessation..."

Pour Didier Van Caillie, cette volonté d’essayer de s’en sortir seul est typique de la psychologie des indépendants. Ces derniers ont dès lors tendance à solliciter un soutien ou un accompagnement de manière tardive. "Le constat d’échec est certainement encore plus prononcé chez un indépendant que chez un salarié qui perd son boulot, parce que le sentiment de responsabilité est plus grand, développe le professeur d’université. Il y a cette responsabilité envers les proches, la famille mais aussi envers les partenaires, les fournisseurs, etc."La déception est finalement à la hauteur de l’implication et de la charge mentale de l’indépendant.

Didier Van Caillie tient tout de même à nuancer ce tableau, a priori assez sombre. "Certaines personnes vont finalement voir leur projet grandir autrement." Car la cessation d’activité n’est pas la seule voie à envisager. "Beaucoup d’indépendants optent pour une diminution de l’activité avec une reprise d’un emploi salarié, en passant alors en complémentaire. On peut aussi avoir une mise sous cocon pendant quelques mois, voire quelques années, avant d’envisager une relance."

Si c’est sans doute plus facile à dire qu’à faire, le tout est de ne pas considérer cet arrêt comme un échec. "C’est en réalité une évolution de la trajectoire professionnelle." Mais dans le contexte culturel qui est le nôtre, la cessation, la faillite restent mal perçues. "Dans la culture anglo-saxonne par contre, c’est tout à fait normal de tenter, de ne pas réussir à la hauteur de ses espérances, et de redémarrer autre chose."

Oser demander de l’aide

Lorsqu’il est sous l’eau, l’indépendant doit, en premier lieu, s’adresser à ses interlocuteurs habituels, à savoir sa caisse d’assurances sociales et son comptable, entre autres. "Ce qui doit l’alerter, c’est un état de fatigue mental important et un manque de motivation vis-à-vis du travail, poursuit l’universitaire. Et puis, il y a bien entendu le signal financier. Quand les retards de cotisations et autres commencent à s’accumuler, et que l’on ne parvient plus à vivre de son activité de manière régulière, c’est qu’on est déjà bien engagé dans un processus qui mène à la fin du projet."

Par ailleurs, il est clair que la cessation d’activité aura des conséquences en matière de pension, "puisqu’on se dirige alors vers des carrières mixtes et complexes. C’est la même chose pour les droits au chômage, aux allocations."

Le conseil de notre interlocuteur, spécialiste de ces questions? Ne pas hésiter à prendre contact avec son CPAS et/ou sa mutuelle. "Je pense même que le CPAS est le premier point d’entrée. C’est important de joindre un service social qui pourra faire le bilan, compte tenu de la situation de la personne. [...] Le Forem peut également être une piste, mais pour moi, on est déjà une étape trop loin."

Encore du boulot

Didier Van Caillie regrette que le sud du pays ne dispose pas d’un point de contact qui centralise et réoriente les demandes des indépendants en difficulté. "Côté wallon, c’est une nouvelle fois très compliqué. En Flandre, il y a la structure Dyzo qui endosse ce rôle. "

Dans une étude publiée en juin 2022, avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, le Liégeois plaidait pour la création d’un point carrefour digital unique, permettant d’orienter rapidement, et de manière anonyme, l’indépendant en difficulté vers les acteurs clé.

La plateforme réorienterait l’intéressé vers des services sociaux, des psychologues, et donnerait l’état actuel de la législation. "L’idée, c’est que cette plateforme soit couplée à un numéro vert. Pour la plateforme, la personne est déjà dans la recherche d’informations, mais avant cela, il faut un point de contact.Il faut une oreille, une possibilité de discuter avec quelqu’un qui connait la problématique, qui peut entendre l’état de fatigue ou d’épuisement de l’indépendant." Parmi les urgences, l’universitaire estime encore que la formation des accompagnateurs sociaux doit être adaptée, afin de mieux répondre aux besoins des indépendants.

Notons qu’il s’agit ici de deux exemples, parmi un panel de recommandations… qui n’ont pas encore trouvé d’écho politique. "Nous avions réalisé une autre étude en 2012 qui avait suscité pas mal de réactions. Mais pour celle-ci, il n’y a malheureusement pas eu de prise en main au niveau politique. Or, l’aide aux indépendants en difficulté doit évoluer."