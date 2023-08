Histoires judiciaires: l'institutrice avait 14g d'herbe, il tente d'étouffer une autre résidente du home, le mendiant se jetait sur les voitures

Tubize: 14 grammes de cannabis dans le sac... d’une institutrice

Il y a un an, lors d’un contrôle routier, un couple de Tubize avait été trouvé en possession de cannabis. Pas très compatible avec le métier de l’intéressée, institutrice dans une autre commune du Brabant wallon. "Ils étaient bien dans mon sac mais ces sachets appartenaient à mon compagnon, a-t-elle précisé à la présidente du tribunal. Il les avait achetés aux Pays-Bas."

Il tente d’étouffer une autre résidente dans un home à Crisnée

Guy, 70 ans, originaire de Flémalle, encourt six ans de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir tenté d’assassiner une dame qui vivait comme lui à la Résidence Célinie à Crisnée.

La citation de la semaine

Il a fini par admettre qu’il n’en pouvait plus de l’entendre crier. "Cela faisait des mois que ça durait, avait-il déclaré devant le juge d’instruction. Je jugeais qu’il fallait qu’elle ne fasse plus partie de l’établissement. C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Elle parle et hurle depuis trop longtemps et je souhaitais la faire taire."

Gembloux: le mendiant se jetait sur les voitures

Le prévenu, bipolaire et accro au crack, qu’il consommait à raison de 50€ par jour, avait pris l’habitude de mendier de façon particulièrement agressive. Il lui arrivait de se jeter sur des véhicules, au feu rouge, ou alors que ceux-ci circulaient. Il a tenté à plusieurs reprises d’ouvrir des portières, ou importunait des passants, notamment à proximité des écoles. En tout, 25 entraves et une cinquantaine de tentatives d’extorsion lui sont imputées.

Je mendiais mais je ne le faisais pas de façon méchante. Je m’écartais lorsque le feu passait au vert. J’allais vers les voitures, mais je n’entravais pas la circulation, je ne les empêchais pas d’avancer.”

Charleroi: il a "oublié" sa date de procès et risque gros

Grégory a expliqué devant le tribunal qu’il n’était pas présent lors de la première audience car il avait oublié la date. Pour le parquet, cette explication ne passe pas. Grégory a indiqué avoir pris connaissance de l’ultime date de remise de son procès. "Mais je l’ai oubliée", ajoute-t-il.

Le 6 mars, le prévenu a écopé d’une peine de trois ans de prison par défaut pour plusieurs préventions de violence, dont plusieurs scènes de coups et blessures envers des voisins ou encore pour une entrave méchante à la circulation dans des "rues de village à plus de 100km/h"

Namur: tentative de meurtre avec une hache

Une tentative de meurtre a eu lieu à Namur, dans un immeuble à appartements de la rue du Lombard vers 23h ce lundi 7 août 2023, rapporte le parquet de Namur. Un homme, saoul, habitant dans les étages semait le trouble dans l’immeuble. Deux voisins du rez-de-chaussée ont décidé d’en découdre avec lui. Ils ont pris une hache et sont montés. Ils l’ont frappé avec le bout carré de la hache et pas avec le côté tranchant, à hauteur du visage.