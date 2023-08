La Wallonie éponge à nouveau les dettes du Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps

L’organisation du Grand Prix de F1 n’est en effet pas rentable puisque les ventes et prestations 2022 de Spa Grand Prix sont de 28,35 millions alors que les coûts s’élèvent à 33,48 millions. Des coûts en augmentation, notamment via ce que l’organisation doit verser à la Fédération internationale automobile (FIA) et qui a connu une hausse de 5,2% par rapport à 2021. Au total, indique L’Echo, les coûts ont augmenté de 2,7 millions d’euros.