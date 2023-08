22.000 vélos dérobés l’an dernier: les voleurs davantage traqués grâce aux "vélos-appâts"

Jusqu’à présent, les enquêteurs y ont déjà recours. Mais pas de manière systématique. Le principe ? Avec ce traceur GPS intégré, la police peut détecter un vol et suivre les malfrats à distance.

Si ce dispositif a déjà porté ses fruits à maintes reprises, "conduisant à l’interpellation de plusieurs voleurs professionnels et à la découverte de dizaines de deux-roues dérobés", ce système pose actuellement des problèmes d’un point de vue juridique. Ce type de leurre relève, en effet, de méthodes d’enquête particulières de recherche (MPR). Et il ne peut être utilisé que contre le crime organisé. Uniquement donc quand il y a des soupçons qu’un gang soit derrière les vols. Mais la procédure est si lourde (il faut s’adresser à un magistrat spécialisé, constituer un dossier confidentiel, rédiger des PV spécifiques, etc.) que les zones de police n’utilisent que rarement ce type d’appât. "Oui, c’est lourd et fastidieux", estime cet enquêteur. "La charge de travail y est trop importante", alors que les citoyens peuvent placer un traceur sur leur propre vélo sans aucun problème. La police peut même utiliser les données provenant des GPS des administrés pour retrouver les voleurs de bicyclettes.

Alors, le ministre de la Justice a planché sur le sujet. Il estime que l’installation d’un traceur sur un vélo ne constitue plus du tout une méthode de détection si exceptionnelle, même pour la police. La procédure utilisée est donc inutilement complexe.

"Les avantages des vélos-appâts sont nombreux, explique le ministre Vincent Van Quickenborne. En allégeant les procédures et la charge de travail administrative, la police locale pourra utiliser ces engins de manière plus systématique. Cela permettra de prendre davantage de voleurs en flagrant délit… Sans oublier que les vélos-appâts peuvent aussi avoir un effet préventif en les dissuadant grâce à l’emploi fréquent de ce système."

22 000 vélos signalés volés en 2022

Le projet de loi prévoit donc qu’un traceur placé sur un véhicule-appât ne soit plus considéré comme un moyen technique au sens de la loi concernant les méthodes particulières de recherche. Les zones de police pourront donc bientôt utiliser ce type de vélo, sans devoir passer par de lourdes procédures. Le projet de loi devra encore être soumis au Conseil d’État avant d’être voté par le Parlement.

L’année dernière, 22 000 plaintes pour vols de vélos avaient été déposées auprès des services de police.