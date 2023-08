Un sommet sur l’Amazonie pour éviter le point de rupture du poumon vert de la planète

Le président brésilien entend concilier préservation de la forêt et développement économique. Est-ce envisageable dans une région qui dépend tellement de l’exploitation du bois et des terres ?

Tout à fait, car près de 80% de la déforestation est liée l’élevage extensif du bétail. Si on développe une production animale de qualité, plus intensive, on occuperait beaucoup moins d’espace. Et en termes de développement économique, le secteur de l’écotourisme pourrait aussi générer des revenus tout en préservant la nature.

Mais les cultures, notamment du soja pour l’exportation, pèsent lourd aussi.

Oui, mais là aussi il y a un gros potentiel d’amélioration des rendements et donc de diminution des surfaces. Quant aux produits exportés, comme le soja pour nourrir les animaux, ce serait extrêmement facile si nous faisions tous ce qui est bon pour notre santé et l’environnement: consommer moins de produits animaux. Bien qu’une grande partie de la production animale soit consommée localement, mais les activités de ranching contribuent plus à la déforestation que le soja.

On parle beaucoup du point de rupture pour l’Amazonie. Quand risque-t-on de l’atteindre ?

Ce point de rupture est surtout lié aux précipitations. À peu près 50% des pluies sur le bassin amazonien proviennent de l’évaporation et de l’évapotranspiration de la forêt amazonienne. Quand on déboise on diminue fortement les précipitations. Et si on passe sous le niveau qui permet le maintien d’une forêt équatoriale primaire, on n’a plus de forêt mais une savane (NDLR: les experts estiment ce niveau entre 20 et 25% de déforestation et certains estiment qu’il est déjà dépassé).

Le fait que l’ensemble des pays concernés par la forêt amazonienne se concertent est plutôt une bonne chose, non ?

Oui, même s’il y a toujours eu – surtout au Brésil – des législations qui protègent la forêt. Ce qu’il faut surtout c’est un engagement très fort à les mettre en œuvre et les faire respecter.

On parle beaucoup de la forêt amazonienne. Mais qu’en est-il des forêts du bassin du Congo ou de l’Indonésie ?

En Indonésie et en Malaisie, la situation a été très critique. Mais depuis quelques années, il y a vraiment eu un renversement de tendance très impressionnant, avec un taux de déforestation qui a diminué de manière considérable grâce à une série de mesures politiques nationales et internationales. La situation du bassin du Congo est beaucoup moins avancée qu’en Amazonie, mais il y a des pressions gigantesques sur l’exploitation du bois et sur la petite agriculture paysanne.

Si des pays comme l’Indonésie parviennent à drastiquement réduire la déforestation, peut-on imaginer aller plus loin et reconstituer ces forêts à l’avenir ?

C’est arrivé dans certains pays qui ont mis en place une transition forestière. C’est-à-dire qu’ils sont passés d’une déforestation nette à une reforestation nette, à l’échelle nationale. C’est le cas du Costa Rica ou du Vietnam. Mais avec deux énormes bémols: d’une part, la plupart du temps les plantations ne concernent qu’une seule espèce et souvent exotique. Cela n’a donc pas la même valeur en termes de biodiversité que la forêt initiale. D’autre part, la plupart de ces pays qui ont réussi à augmenter la surface de leurs forêts ont importé beaucoup de bois ou de produits agricoles de pays voisins et donc ils ont déplacé leur déforestation vers d’autres pays. C’est pourquoi il est également essentiel de travailler aussi sur la demande des consommateurs de produits qui proviennent des forêts tropicales.