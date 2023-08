Les explications de cette poussée de fièvre du prix gaz ?

On cependant loin du pic de l’été 2022 (70 euros) et plus loin encore des 300 euros du début de la crise ukrainienne

C’est donc une potentielle grève la semaine prochaine au sein de plusieurs installations australiennes de gaz naturel liquéfié (GNL) qui a déclenché ce mouvement haussier.

Cela est-il annonciateur d’une tendance de fond ou s’agit-il plutôt d’un choc transitoire. Plus encore depuis la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, il faut rester prudent quand on analyse la tendance des marchés de l’énergie. Mais Bertrand Candelon, économiste à la Louvain School of Management penche plutôt pour la seconde option. Au moins à court terme.

La demande en GNL est certes en hausse en Asie et tend aussi le marché. "Mais la croissance économique n’est quand même pas top dans cette partie du monde et la Chine connaît même une déflation", tempère le professeur de l’UCLouvain.

Mais alors, comment expliquer que la simple possibilité d’une grève dans le secteur du GNL australien – que ne consomme même pas, ou très peu, l’Europe – fasse flamber les prix sur le Vieux continent ?

"On est dans un marché mondialisé, explique Adel el Gammal, professeur de géopolitique de l’énergie à l’ULB. Et même si des pays d’Asie, y compris l’Inde et le Japon, ont des contrats longue durée avec l’Australie, s’il y a une diminution ou une rupture de l’approvisionnement ils vont se tourner vers d’autres sources et vont faire grimper les prix sur le marché spot (NDLR: court terme)."

La théorie de l’homme ivre qui sort du bar

Ces marchés, ce sont ceux (Qatar, États-Unis notamment) qui alimentent fortement l’Europe depuis que le gaz naturel russe n’est plus disponible. "Le marché du GNL est d’ailleurs en permanence sous tension depuis qu’il a remplacé le gaz russe, rappelle le professeur el Gammal. Des investissements dans le GNL ont été réalisés, mais on n’en verra les effets qu’en 2024 ou 2025. Et donc, tant qu’on n’aura pas de capacités résiduelles, le marché restera très volatil." Un incendie sur un terminal américain comme ce fut le cas il y a un an ou cette menace de grève en Australie aujourd’hui suffisent à faire grimper le mercure sur le marché TTF.

Dans ce contexte de tension du marché gazier et d’une extrême volatilité des prix, il est quasi impossible d’envisager une tendance pour les prochains mois, note Bertrand Candelon. Des éléments tirent le prix vers le bas: la faible croissance en Europe, la diminution tendancielle de la consommation de gaz par les ménages,… D’autres le tirent vers le haut: les crises géopolitiques (Ukraine, Afrique), la possible grève australienne,…

"Lequel des éléments va l’emporter ? C’est impossible à dire, ajoute le professeur louvaniste. C’est la théorie de l’homme ivre qui sort du bar: va-t-il rentrer sans encombre chez lui ou les obstacles sur son chemin vont-ils l’emmener au poste de police ou contre un poteau ?"