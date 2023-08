Eris, un nouveau variant pas vraiment inquiétant

Depuis plusieurs jours, les autorités sanitaires françaises enregistrent une hausse des consultations dans les services d’urgence des hôpitaux pour des suspicions de Covid-19

Eris est également actif, dans une moindre mesure, au Royaume-Uni et aux États-Unis où il était, fin juillet, responsable de respectivement 15% et 17% des nouveaux cas de coronavirus.

"Le cousin du cousin du cousin Omicron"

Faut-il s’en inquiéter chez nous alors que le dernier rapport de Sciensano fait état d’une légère augmentation des cas de Covid entre le 30 juillet le 5 août derniers?

"C’est le cas à peu près chaque été au mois d’août, relativise le Pr Van Laethem. Cette petite hausse s’explique en partie par les voyages. Les vraies explosions, lorsqu’il y en a eu, se sont produites entre fin septembre et fin octobre".

Concernant le nouveau variant Eris, l’infectiologue se veut rassurant. "On fait du bruit, parce que c’est un nouveau variant de plus, un lointain cousin Omicron, le cousin du cousin du cousin… On n’a aucune preuve que ce variant donne autre chose que des infections banales des voies respiratoires, infections qu’auparavant on n’aurait pas spécialement cherchées . Il n’y a aucun signe dans les pays où ce variant est présent qui fait dire que les cas graves ou les hospitalisations augmentent sauf chez les sujets très fragiles. Pour la population générale, ce ne sera vraisemblablement qu’un Omicron de plus ! A un moment, il faudra qu’on arrête à chaque nouvel Omicron de s’alarmer alors qu’il n’y a aucun signe en ce sens. On n’a plus affaire à des variants agressifs comme les Delta et Omicron d’avant."

Des chiffres à relativiser

Ce nouveau virus prend sans doute une certaine place, admet l’infectiologue mais il convient de relativiser certains chiffres. "En France comme en Belgique, on ne séquence plus autant et aussi systématiquement qu’avant. On ne peut plus comparer les résultats actuels avec ce qui se passait avant quand l’on séquençait un gros pourcentage des tests réalisés. Et puis, on prélève beaucoup moins qu’avant… Il y a un tas de gens qui présentent les symptômes du coronavirus que l’on ne prélève pas et dans ceux qui sont prélevés, une partie seulement est séquencée".

Le variant XBB 1.9 alias Eris est présent en Belgique depuis janvier 2023 mais fin juin il n’avait pas réussi à prendre le pas sur le variant XBB 1.5, selon le dernier rapport de Sciensano.

Revacciner les plus fragiles

La campagne de vaccination contre le Covid qui démarrera dans un mois et qui cible les personnes avec comorbidités ou immunodéficientes devrait protéger ces dernières d’une éventuelle offensive du variant Eris, rappelle le Pr Van Laethem.

"On attend d’avoir un peu plus de données sur les nouveaux vaccins qui sont censés être là. Bien sûr, on ne disposera pas de données concernant la protection face au variant Eris mais on en aura par rapport aux autres XBB actifs depuis le printemps dernier. Même avec les anciens vaccins, on reprend une bonne couche de protection supplémentaire même si, à chaque fois, on perd un tout petit peu de l’efficacité des anticorps générés par les anciens antigènes".

En relançant l’immunité collective, l’objectif des campagnes de vaccination est d’éviter toute nouvelle explosion de cas graves qui paralyserait les services hospitaliers, rappelle l’infectiologue.