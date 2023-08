Dottie, le site belge de rencontre pour les personnes porteuses de handicap

Douze ans plus tard, Dottie compte 7 000 membres enregistrés. "Certains ont trouvé l’amour, pour d’autres ça ne marche pas… puis il y a des membres inactifs. Mais dans la nouvelle version du site, on a une vision plus claire car le profil se désactive quand on ne fréquente plus le site. Ensuite, la personne doit le réactiver s’il revient", dit Sophie.

Habitant Stekene, entre Anvers et Gand, elle regrette que son site se développe actuellement surtout du côté flamand. "Je l’ai présenté à des associations qui organisent des activités pour les personnes handicapées ou les centres ouverts dans le Sud du pays, mais j’ai pour l’instant peu de retour."

Après la journée de travail, il y a Dottie

Sophie s’occupe de Dottie après journée. Elle travaille également à temps plein au service d’accueil d’un centre psychiatrique et s’occupe d’un fils qui a 12 ans… pile le même âge que le site de rencontre.

"Je contrôle tous les nouveaux membres. Il n’y a jamais eu de problèmes, mais on ne sait jamais si quelqu’un vient avec de mauvaises intentions. Les utilisateurs ont la possibilité de me signaler un profil qui aurait une attitude déplacée. Avant, j’intervenais aussi quand les photos étaient un peu trop dénudées… Mais la nouvelle version du site repère ça automatiquement."

Sophie vient de sortir une version pour smartphone. "La version pour Androïd est déjà opérationnelle et celle pour Iphone sera prête la semaine prochaine. "

C’est l’usager qui définit son profil, et ce qu’il recherche. "Par exemple, une personne peut écrire: cherche quelqu’un avec un handicap intellectuel, Namur, entre 25 et 50 ans. Et là, ils reçoivent des “matchs”. Ils peuvent mettre des préférences, chercher eux-mêmes des membres, envoyer un clin d’œil, chatter ou faire un appel vidéo, pour ceux qui ne savent pas bien lire et écrire."

Des résultats positifs

Yannick a maintenant 38 ans. Il a rencontré une copine grâce au site internet, mais aujourd’hui ils ne sont plus ensemble. "Il a aussi noué de nouvelles amitiés, car il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas forcément de l’amour."

Puis il y a eu un bénéfice inattendu: "Avant, il ne savait pas bien lire et écrire. Et grâce au site, il a beaucoup évolué."

Si Dottie est ouvert à tous les porteurs de handicap, Sophie constate que le plus grand nombre de membres est soit handicapé mental, soit autiste. "Les personnes avec un handicap physique sont plus autonomes: parfois elles conduisent un véhicule adapté, prennent les transports en commun. On doit conduire mon frère quand il passe du temps avec des amis ou quand il était avec sa copine. Au début, on restait là, mais après, on a appris à lui faire confiance."

Le travail pour Dottie est énergivore, mais gratifiant. "Je ressens beaucoup de joie quand des membres m’envoient un mail pour le dire qu’ils sont en couple grâce au site de rencontre. J’ai tenu un stand en juin lors du festival rock voor specials, pour les personnes handicapées et leurs accompagnateurs, et j’ai reçu beaucoup de commentaires positifs, de personnes qui disaient “On a besoin de ça”."