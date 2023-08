Au Niger, le spectre d’une guerre civile alors que la Cédéao doit se prononcer sur une intervention militaire

Un exécutif nommé par décret par le chef de la junte, le général Abourahamane Tiani, lequel a par ailleurs refusé de rencontrer les représentants de l’Union africaine et de la Cédéao.

Bras de fer

C’est peu dire que la junte, soutenue par une partie de la population et par ses alliés extérieurs, le Burkina-Faso et le Mali - eux aussi dirigés par des putschistes suite à des coups d’État - s’est engagée dans un bras de fer contre l’establishment (Cédéao) et les Occidentaux, dont les forces militaires sont encore présentes sur place.

À commencer par la France, qui compte 1500 militaire s sur place, que la junte accuse de fomenter une action contre le Niger, et, plus grave, d’avoir fait libérer des terroristes capturés lors des opérations de défense du territoire menées conjointement avec l’armée nigérienne.

Une "fake news" fermement démentie ce jeudi par le ministère des Armées, ainsi que la diplomatie française. "Ces déclarations contre la France constituent une nouvelle tentative de diversion, au moment où la Cédéao multiplie les efforts de médiation afin de restaurer l’ordre constitutionnel au Niger", a ainsi protesté la France par voie de communiqué.

Embryon de résistance

Dans le même temps, des mouvements de résistance aux putschistes commencent à éclore. Outre le collectif "Tournons la page", qui s’est très vite désolidarisé de la junte, un ancien rebelle touareg et ex-ministre d’État, Rhissa Ag Boula, a lancé un Conseil de la résistance pour la république (CRR), afin de remettre au pouvoir le président élu Mohamed Bazoum. "Le mouvement soutiendra les efforts internationaux visant à restaurer l’ordre constitutionnel", a dit ce dernier dans un communiqué cité notamment par France24.