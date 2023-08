Un Belge sur quatre s’est assoupi au volant

Parmi les principales causes d’accidents mortels sur autoroutes, les conducteurs européens placent la somnolence en 4e position, derrière la vitesse excessive, l’inattention et la conduite sous l’influence d’alcool ou de drogue, alors qu’elle est un facteur important de mortalité sur autoroute: la somnolence serait responsable d’environ u n tiers des accidents mortels.

25% des Belges interrogés reconnaissent s’être assoupis quelques secondes au volant. 18% disent avoir dévié de leur trajectoire et empiété sur l’autre bande ou la bande d’arrêt d’urgence.

Pas de chiffres précis concernant l’impact de la somnolence au volant pour la Belgique, mais selon diverses estimations internationales, près de 20% de l’ensemble des accidents graves de la circulation sont dus à la somnolence au volant. Ce pourcentage est comparable à la conduite sous l’influence de l’alcool (25%).

La vigilance s’impose donc en ces temps de transhumances: la fatigue consécutive à une année de travail et le manque de sommeil lié aux préparatifs du départ (81% des conducteurs européens se couchent plus tard ou se lèvent plus tôt avant un long trajet), la chaleur, les embouteillages… sont autant de facteurs qui peuvent favoriser les épisodes de somnolence.

Entre 2 heures et 5 heures du matin

La conduite de nuit est également un facteur de risque, particulièrement entre 2 heures et 5 heures du matin. "Le baromètre VINCI montre que 6 Belges sur 10 partent de nuit pour éviter les bouchons, c’est une tendance que l’on observe ces dernières années ", souligne Benoît Godart. Le porte-parole de l’Institut Vias note un point positif: "78% des automobilistes belges interrompent leur trajet pour faire une petite sieste lorsqu’ils ressentent de la fatigue, alors que la moyenne européenne tourne autour de 60%."

Autre constat, moins positif celui-là, les conducteurs belges s’accordent une pause après 2 h 50 de route, au lieu des 2 heures préconisées par les organes de sécurité routière. "Au bout de deux heures de conduite, les réflexes sont émoussés, le temps de réaction commence à augmenter", argumente Benoît Godart.

Il ne faut pas nécessairement parcourir des centaines de kilomètres pour piquer du nez au volant. "Bien sûr, plus vous allez loin, plus vous êtes fatigués. Pour les trajets dépassant 60 km, un conducteur sur dix se sent fatigué", avance le porte-parole de Vias. La dernière étude VINCI montrait que lors d’un trajet sur 20, le conducteur avait connu un épisode de somnolence. Avec un trajet sur sept, les conducteurs de moins de 30 ans sont plus à risque parce qu’ils sont plus actifs, prennent moins le temps de se reposer."

Un adulte sur trois manque de sommeil

La principale cause de somnolence est le manque de sommeil qui affecterait un tiers de la population adulte et 35% à 40% de la population active qui dort moins de 6 heures par 24 heures, au lieu des 8 heures préconisées.

"C’est la qualité du sommeil qui est primordiale, insiste Benoît Godart (Vias). On l’a constaté lors du dernier épisode de canicule: quand les gens dorment moins bien, cela se traduit par une irritabilité plus importante, des cas d’agressivité et un nombre plus élevé d’accidents. La qualité de notre sommeil tend à se détériorer depuis quelques années, le temps de repos étant grignoté par les heures passées sur les réseaux sociaux ou à regarder des séries sur Netflix… Les gens vont dormir de plus en plus tard, sont pratiquement tout le temps fatigués et n’ont pratiquement jamais une attentionde 100% au volant . C’est l’époque qui veut cela. Avant un long trajet, il faut se déconnecter et dormir au moins 8 heures"

Le scénario classique

En 2017, dans une étude intitulée " Analyse de l’ampleur et des caractéristiques de la somnolence chez les conducteurs belges ", l’Institut Vias définissait le scénario le plus à risque d’assoupissement au volant:" u n jeune ayant dormi moins de huit heures et qui, au cours des douze derniers mois, a provoqué un accident ou un quasi-accident, parcourt, vers minuit, une longue distance au volant d’une voiture. Il ou elle a également un sommeil de mauvaise qualité avant le trajet et se sent souvent somnolent(e) en journée"

Les voitures modernes sont de plus en plus souvent équipées d’un système qui détecte les déviations de trajectoire et envoie un message d’alerte. "Ces systèmes sont de plus en plus performants", se réjouit Benoît Godart.