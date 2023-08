Snappies récolte les langes de 700 enfants en Wallonie et à Bruxelles, et lave 2 500 couches par jour

"Au départ, on voulait vendre des langes réutilisables, puis on a réalisé la charge de travail que ça représente pour les parents. On a pensé à leur fournir des langes propres, reprendre les sales… Mais cela devait se passer le soir, et logistiquement, c’était un enfer. Et c’est ainsi qu’on s’est concentré sur les crèches."

Des puéricultrices à convaincre

Le lange réutilisable ne représente pas une économie. "Cela coûte un peu plus cher à la crèche. L’intérêt n’est pas financier, mais écologique", reconnaît M. Ernst.

Les langes ont été sélectionnés pour leur confort et la facilité d'utilisation. ©Snappies

Quand ils présentent le système aux puéricultrices, ils rencontrent d’abord des réticences: "On doit faire un énorme travail de sensibilisation, parce qu’elles ont eu beaucoup de mauvaises expériences avec les langes réutilisables fournis par les parents, parfois parce qu’ils étaient humides, qu’ils sentaient mauvais, ou qu’ils étaient rigides…"

Les jeunes entrepreneurs ont un peu tâtonné avant de trouver la couche-culotte qui leur convenait: "Quand on a démarré le projet, on n’y connaissait rien aux langes: on n’était pas parents, on n’avait jamais changé d’enfant. On a d’abord pensé en termes de logistique pour nous… Puis on s’est rendu compte qu’il fallait aussi trouver un lange facile d’utilisation pour les puéricultrices. C’est une sorte de culotte qui se ferme avec des boutons-pressions et des velcros. Et il y a un insert absorbant à l’intérieur. On a ces langes depuis un an et demi, et ils tiennent bien. "

On nettoie comment ?

Snappies fournit des "sacs-poubelle" en tissus réutilisables, dans lesquels les puéricultrices "jettent" les langes lavables. Après avoir récolté les langes souillés, l’entreprise les trie: "Pour l’urine, on fait un lavage à 60°, avec un savon bio, et un prélavage à 35°. Quand il y a des selles, on sépare la culotte de l’insert absorbant, et on passe l’insert au tuyau d’arrosage, à l’eau de pluie, dans une grande cuve qui s’écoule directement dans les égouts. Une selle sur trois se détache facilement. Pour les selles des mamans allaitantes, 99% sont absorbés par le tissu, et c’est un peu pareil pour la diarrhée. On lave à 65°, avec plus de savon. Après le séchage, on procède à un contrôle visuel. S’il reste des taches, on trempe dans du percarbonate de soude pendant une nuit."

Parmi les cinq travailleurs de l’entreprise, ceux qui sont en charge du lavage sont équipés d’une combinaison, de gants, masque, visière, chaussures de protection.

Snappies ne se contente pas de fournir des langes, l’entreprise sensibilise les crèches – et en passant par elles, les parents – à ne plus utiliser de lingettes ou des produits de nettoyages mauvais pour l’environnement. Cinq familles (sur les 650 à 700 enfants participant au système) ont d’ailleurs adopté le système de langes, qu’elles rapportent pour nettoyage à la crèche.

Mais Maximilien Ernst, qui sera papa en novembre, mettra malheureusement son bébé dans une crèche qui utilise des langes jetables, car il habite dans une zone que Snappies n’a pas encore conquise. Mais qui sait, peut-être pour le deuxième ?