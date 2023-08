La filière du cacao est-elle durable ? Pas vraiment, selon une étude de l’UCLouvain

Rien ou presque au niveau local

Seulement 26% du cacao commercialisé l’est sous un engagement de développement durable, précise l’étude publiée dans Global Environnemental Change. D’une part, parce que la plupart des engagements publics annoncés par les entreprises ne couvrent pas l’approvisionnement indirect par des intermédiaires locaux. Si c’était le cas, 60% de l’ensemble de la chaîne de valeur du cacao seraient concernés par des engagements de durabilité.

Et, d’autre part, les engagements durables sont essentiellement pris par les multinationales bien que les négociants nationaux et les coopératives agricoles gèrent 38% du marché mondial.

Parmi les sociétés étudiées, seulement 14% ont pris un ou plusieurs engagements publics en matière de durabilité. Seuls deux grands commerçants nationaux se sont publiquement engagés à lutter contre le travail des enfants. La plupart des coopératives agricoles n’ont pris aucune mesure de ce type.

Un engagement plus vert que social

L’un des principaux mécanismes par lesquels les engagements ont été adoptés est l’adhésion au FCI (ou CFI pour Cocoa and Forests Initiative) qui fixe des objectifs pour la déforestation, la restauration des forêts, l’agroforesterie, la diversification des revenus… Peu d’entreprises transnationales ont adopté des engagements relatifs au travail des enfants ou en matière de revenu vital.

"À travers les engagements de durabilité qu’elles prennent, les multinationales ciblent essentiellement les thématiques les plus médiatisées qui sont essentiellement d’ordre environnemental telle que la déforestation tropicale", explique Patrick Meyfroidt, chercheur à l’Earth and Life Institue de L’UCLouvain et au FNRS.

Manque de traçabilité et de transparence

Seules 22% de toutes les entreprises, gérant 32% des exportations, sont en mesure de retracer leur cacao jusqu’aux coopératives paysannes. Question transparence, le secteur fait encore moins bien puisque seulement 8% des entreprises acceptent de révéler l’identité de leurs fournisseurs.

Un cadre et des outils

Faute de vérification externe et parce qu’ils ne s’attaquent pas aux racines des problèmes (pauvreté, inégalités,…), les engagements "durables" pris par les négociants en cacao ne peuvent résoudre les problèmes sociaux et environnementaux.

"Des efforts coordonnés de la part des entreprises et des gouvernements pour rendre les initiatives de la chaîne d’approvisionnement durable transparentes, contrôlables et applicables sont nécessaires pour que le secteur du cacao parvienne à combler le fossé entre la rhétorique de la durabilité et la réalité", concluent les chercheurs.

Une prochaine réglementation anti-déforestation européenne pourrait y contribuer en obligeant les entreprises qui importent du cacao ou du chocolat à garantir que ceux-ci n’ont pas contribué à la déforestation ni à la violation des droits humains. "Un mécanisme assez prometteur à condition qu’il s’accompagne d’un soutien financier, logistique aux producteurs et aux intermédiaires locaux. Il ne faudrait pas que l’entreprise qui importe en Europe fasse pression sur eux. Il faut un cadre et en même temps fournir les outils nécessaires pour que les producteurs locaux restent dans la course à la durabilité".