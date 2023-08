Deux ans après les inondations, sur la Vesdre, le terrain de jeu des pêcheurs est brisé

"On a brisé le terrain de jeu des pêcheurs", dit Pascal Crul, le président de la Ligue. Ce terrain de jeu, c’est principalement la Vesdre. La rivière qui prend sa source à quelques kilomètres de là, en Allemagne, a été défigurée lors des inondations d’il y a deux ans. "Elle a complètement changé, dit le président de la Ligue. On a de l’eau jusqu’aux aisselles là où elle arrivait aux genoux, ou inversement à d’autres endroits. Je dis toujours aux membres d’y aller avec un bâton pour sonder le fond, car la rivière a changé et cela peut être dangereux."

La faune aquatique aussi a trinqué : des poissons ont été emportés en aval ou hors du lit de la rivière, mais c’est surtout la pollution – toujours en cours faute de station d’épuration fonctionnelle – qui a fortement impacté les populations.

Le rôle de l’écloserie de Mangombroux est justement de renourrir la rivière en truites et aussi en ombres (voir ci-contre) jusqu’à la Hoëgne. Mais cette année, à cause de la sécheresse, à peine 100 000 truitelles ont pu être remises à l’eau au lieu de 200 000 habituellement. Et les travaux en cours sur et dans la rivière hypothèquent grandement leur survie depuis deux ans.

"Aujourd’hui encore, quand je remets des truitelles dans la Vesdre, à certains endroits c’est comme si je les mettais à la poubelle", dit Pascal Crul. Ce passionné est d’autant plus amer que, dit-il, l’écloserie la Ligue et les sociétés de pêche ont été trop peu soutenues par les autorités publiques pour faire face aux conséquences du cataclysme d’il y a deux ans. "Avec 2 200 membres, on était une des plus grosses ligues de Wallonie. Mais avec les inondations, on a pris une claque…" Il n’y a plus aujourd’hui que 1 200 à 1300 cotisants à la Ligue Royale des Pêcheurs de l’Est…

Heureusement, les anciens avaient constitué "un trésor de guerre" et les zones de pêche des lacs de Robertville et de Butgenbach ont été relativement épargnées, ce qui a sauvé la mise pour l’instant. Mais en plus d’investissements nécessaires pour faire face aux coûts de l’énergie, il faut désormais aussi dépenser de l’argent pour faire face aux aléas du changement climatique. Conséquences de sécheresses à répétition, il a ainsi fallu creuser un puits et il faudra prochainement acheter des aérateurs pour les bassins. Pour les sociétés de pêche de la région, il est donc vital que le politique tienne ses promesses d’investissements pour redonner son vrai visage (naturel) à la Vesdre. "Mais je pense qu’il faudra au moins 10 ans avant que cela ne soit le cas, note Pascal Crul. Mais combien de temps va-t-on pouvoir tenir dans ces conditions ?"