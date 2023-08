"Un rouleau compresseur." C’est ainsi que les syndicats décrivaient encore hier l’attitude de la direction de Delhaize, alors que les 15 premiers repreneurs de ses magasins à franchiser étaient annoncés. "Une étape" dans ce conflit social démarré le 7 mars dernier, assure François-Xavier Lievens, chercheur en droit du travail à l’UCLouvain. "Cela confirme le fait que la direction a été sourde à tout ce qui a été exprimé par les syndicats ces derniers mois."

Un pied de nez à la concertation sociale ? "Un vrai cas d’école en tout cas sur le plan des relations patrons-syndicats en Belgique."

Ces derniers mois, nombreux auront été les conseils d’entreprise qui auront rapidement tourné court. "Le conciliateur social désigné par le gouvernement n’a rien pu faire, observe l’expert. En réalité, la direction se disait prête à discuter si les syndicats s’ouvraient à la franchise, et les syndicats se disaient prêts à discuter si la direction renonçait à la franchise."

Des points de vue si opposés que la discussion était impossible ? Si ce n’est pas le premier grand conflit social que connaît notre pays, celui-ci se révèle inédit: par sa durée, son ampleur (9 200 emplois concernés) mais surtout par la "rupture du dialogue social", ont déjà dit plusieurs observateurs.

"Une responsabilité de l’État"

François-Xavier Lievens avance diverses explications. Un patronat qui se durcit, dans un contexte économique qui est ce qu’il est. "Il y a une tendance pour les actionnaires à vouloir maximiser leurs profits. La distribution est un secteur où les marges sont faibles et pour augmenter les rentrées, il “faut” alors viser les conditions de travail." Pour l’entreprise, franchiser est la seule voie d’avenir pour Delhaize en Belgique (et les emplois liés).

Le chercheur évoque aussi une "pratique patronale plus agressive, autoritaire" aux Pays-Bas (Ahold Delhaize est géré par des Hollandais, NDLR). "La tradition de concertation y est différente. Le taux de syndicalisation y est de 20% contre 60% en Belgique."

François-Xavier Lievens pointe également la "part de responsabilité" de l’État. "Si le gouvernement avait dit, dès le départ, on revoit le système des commissions paritaires – dont il est question ici (franchiser revient à “changer” de commission paritaire avec des conditions de rémunération et de travail différentes, NDLR) et qui a aujourd’hui atteint ses limites. Mais on connaît les tensions au sein de la Vivaldi, entre la gauche, qui a tenté de montrer son soutien aux syndicats et la droite beaucoup plus du côté de la direction."

"Une intervention inédite" de la Justice

Et puis, il y a surtout eu le rôle de la Justice. À plusieurs reprises, Delhaize a fait rouvrir des magasins en grève via des ordonnances de tribunaux de première instance. "La Justice s’est autorisée à intervenir dans le conflit social, en dépit du droit international qui protège le droit de grève. Et elle n’est pas censée le faire. Or, si les magasins avaient été fermés cinq mois, la direction aurait peut-être flanché. Une grève ne peut pas tout mais bloquer une entreprise fait partie du conflit social. Ici, c’est la dignité du pouvoir judiciaire qui est en cause."

Si le recours à la Justice via les requêtes unilatérales pour casser les grèves existe depuis 10 ans, "l’utiliser autant sur un même conflit est inédit, estime François-Xavier Lievens. Ces recours en hausse vont de pair avec un système économique plus violent sur le plan social, où l’on précarise les conditions de travail, où les directions veulent de moins en moins discuter."

Enfin, si les syndicats se montrent si déterminés, il y a bien sûr la protection de l’emploi mais aussi la survie de la représentation syndicale, qui dépend des commissions paritaires. "Et les syndicats vont y perdre."

"Sortir par le haut"

Pour le spécialiste du droit du travail, ce conflit chez Delhaize "va créer un précédent pour le dialogue social et vient émietter un peu plus le droit de grève". Le chercheur invite à ne pas minimiser l’impact politique , à un an des élections: "la confiance d’un travailleur Delhaize est amoindrie: les structures du pays ont été inaptes à résoudre le conflit."

Quant à la réaction syndicale, François-Xavier Lievens pointe deux écueils: l’annonce durant les vacances et la difficulté de pouvoir encore mobiliser après cinq mois d’actions. Il y a enfin, selon le chercheur, moyen de "sortir par le haut de la situation, notamment en revoyant le système des commissions paritaires. Et ce, pour anticiper les conflits à venir. Colruyt, Carrefour… cela va se répéter."