Un panel d’aides financières pour devenir indépendant en Wallonie : "Cela demande un énorme boulot administratif!"

"Attention, il y a une distinction à établir entre aide financière et financement, avance Hugo Moreau, conseiller au 1 890, le guichet unique à destination des entrepreneurs, géré par Wallonie entreprendre (l’outil économique et financier de la Wallonie). Pour simplifier, les aides financières, que l’on appelle aussi “ primes ” ou “ subsides ” constituent une aide qui ne devra pas être remboursée. Pour le dire simplement, c’est en quelque sorte une aide gratuite."

À l’inverse, cette gratuité ne s’applique pas aux financements : "Typiquement, le financement est un prêt que l’indépendant va devoir rembourser, le plus souvent avec des intérêts."

Des petites contributions qui font la différence

Les exemples de financements alternatifs sont légion. Ainsi, pour financer son projet de commerce dédié à l’apéro, le Liégeois Bastien Jehotte a réalisé une opération de crowdfunding. "C’était avant d’ouvrir le magasin, et même avant mon passage en couveuse d’entreprise", se rappelle-t-il. Le trentenaire avait alors sélectionné Crowd’In, une plateforme liégeoise, pour récolter ces participations financières. "Au-delà de l’apport financier, c’est un mécanisme qui a l’avantage d’offrir pas mal de visibilité et de toucher un public plus large que mon seul réseau. [...] Concrètement, les gens investissaient, et recevaient une contrepartie. Il faut dire que le thème du magasin s’y prêtait particulièrement bien!" Pour Bastien, l’opération est un succès. Ce financement participatif lui a permis de collecter une somme non négligeable, l’équivalent d’un tiers de son investissement global.

Kamanda Milele a fait le même choix lors du lancement de son premier projet. Le concept ? Des cosmétiques capillaires pour cheveux crépus. Ici aussi, la Liégeoise opte pour une contrepartie, un investissement en échange de produits via la plateforme de financement Ulule. "Avant de faire cette opération de crowdfunding, j’étais persuadée que personne n’y participerait, explique-t-elle. J’avais d’abord fixé le montant à 1500 euros. On m’a suggéré de mettre la barre plus haut, à 3000 euros. À ma grande surprise, on a même dépassé cette somme!" Ce mécanisme a rassuré Kamanda, plutôt stressée à l’idée de commercialiser ses produits: "C’était une sorte de test, finalement. Une façon de savoir si les personnes allaient adhérer à ce projet."

Soutien en demi-teinte

Au-delà des financements, le jeune entrepreneur peut également solliciter plusieurs catégories d’aides, tant à l’échelon régional que fédéral. À cet égard, le dispositif Airbag de la Région wallonne s’avère pertinent. "Au niveau du 1890, c’est un mécanisme dont on parle très souvent lorsqu’une personne nous interpelle sur les possibilités d’aides, affirme Hugo Moreau. Ce subside, géré par le Forem, permet à l’indépendant qui se lance de percevoir jusqu’à 12500 euros, en 4 tranches."

Une belle idée, sauf qu’en pratique, il faut visiblement s’accrocher pour tenter d’obtenir ce subside. C’est du moins le sentiment de l’Arlonaise Valérie Diez. "En sortie de couveuse d’entreprise, j’ai demandé à bénéficier du plan Airbag. Par contre, il ne faut pas compter dessus pour se lancer ! Personnellement, j’ai dû attendre un an avant d’avoir cet argent. Comme pour l’accompagnement, il y a beaucoup de paperasse. Le point positif, c’est qu’on est bien aidé par la SAACE (NDLR : structure d’accompagnement à l’auto-création d’emploi) pour préparer le dossier, ce qui est très appréciable."

Pour créer ses ateliers culinaires, Valérie a principalement injecté des fonds propres et a eu recours à la ligne de crédit de la couveuse. "Cela dit, mes investissements étaient assez limités..."

Pauline Gaillard et Antoine Mercenier n’ont, quant à eux, pas pu bénéficier du dispositif Airbag. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Lorsqu’ils évoquent leur parcours, les deux jeunes associés peinent d’ailleurs à masquer leur agacement. "L’un des avantages du passage en SAACE est précisément de pouvoir demander cette aide. Mais cela exige un gros boulot administratif, il y a énormément d’étapes, relève Pauline. On voulait absolument décrocher cette somme, qui nous aurait bien aidés en combinaison avec notre prêt bancaire, en sachant que nous avions tous les deux emprunter 5000 euros à nos familles respectives..."

Après avoir planché sur ce dispositif, les Namurois reçoivent le feu vers de Job’In, la SAACE qui les accompagnait au début du processus de lancement de leur activité. "On a reçu cet accord une semaine avant la deadline pour solliciter le plan Airbag. Le problème, c’est que les démarches administratives qui suivaient ont pris du temps aussi. Finalement, on était en retard de 4 jours pour le plan Airbag... Pour le dire autrement, notre dossier est en ordre, il est complet, mais les 4 jours de retard ne passent pas pour l’administration. Je ne cache pas qu’on l’a encore en travers de la gorge aujourd’hui..." Le duo examine désormais les possibilités de recours, et espère encore pouvoir obtenir ce précieux soutien financier.

Un vrai tremplin ?

Comme Pauline et Antoine, Céline Cambron a aussi tenté de décrocher le plan Airbag. "On me l’a refusé car mon projet n’était pas assez rentable…" Une déception pour la Marchoise, qui a toutefois pu activer un autre levier, très utile en début de parcours. Au chômage après avoir démissionné de son poste d’enseignante, elle a bénéficié de l’avantage "tremplin-indépendants". "Cela nous permet de démarrer notre activité comme indépendant complémentaire, tout en gardant nos allocations de chômage." L’idée du dispositif est de faciliter la transition vers une activité à titre principal. "C’est une fameuse aide, car il y a plein de frais que l’on n’imagine pas forcément ! Mon conjoint travaillait, mais perdre un salaire pour que je me lance, on ne pouvait quand même pas se le permettre!"

Kamanda Milele a aussi pu compter sur le "tremplin-indépendants", mais en pleine crise Covid, avec la désagréable impression d’avoir laissé filer sa chance. "Mon idée de départ était de vendre mes cosmétiques capillaires dans des commerces physiques. J’avais notamment des accords avec des boutiques françaises et anglaises. Mais à cause du Covid, je me suis retrouvée à devoir faire de la vente en ligne..."

La jeune femme s’improvise alors Youtubeuse en tournant quelques vidéos, sans grande conviction. "J’ai fait une demande pour arrêter l’avantage tremplin-indépendants dans l’idée de le reprendre un peu plus tard, mais ce n’était pas possible... Le souci, c’est qu’on ne peut en bénéficier qu’une seule fois. Le dispositif est intéressant en soi, mais j’ai trouvé cet aspect un peu dommage..."