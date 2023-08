Un microcrédit pour lancer son entreprise en Belgique: une piste quand la banque est aux abonnés absents

Le choix du microcrédit s’est avéré pertinent, puisque son dossier a bien été retenu chez Microstart. Pour financer son projet, Kamanda emprunte alors 10 000 euros, une jolie somme. "J’avais une série de frais “ législatifs ” à assumer pour les produits utilisés, les “ recettes ”, etc. Et puis, il fallait évidemment que je rémunère le laboratoire en charge de la réalisation des cosmétiques."

Des parcours compliqués

L’exemple de Kamanda rencontre parfaitement l’objectif du microcrédit, qui est de rendre le crédit accessible aux individus qui ne peuvent a priori pas s’adresser à une banque classique. "Je pense aux personnes qui ont connu des erreurs de parcours ou qui veulent se lancer dans un secteur que les banques ne financent pas, comme l’horeca", explique Belinda Moulin, branch manager chez Microstart, à Liège. Les microcrédits sont aussi plus accessibles aux personnes en situation délicate. Citons entre autres les interdits bancaires, les candidats au faible niveau d’activité, ou en manque de garanties. "Ce n’est pas toujours évident pour certains profils, comme les personnes issues de l’immigration, qui n’ont pas forcément leur équivalence de diplôme par exemple."

Structurer le projet

En Wallonie, il existe deux organismes de microcrédits renommés : Crédal et Microstart. L’un et l’autre proposent des produits financiers ainsi qu’un service d’ accompagnement pour soutenir le porteur de projet. "Chez Microstart, on propose un accompagnement en amont pour aider la personne à structurer son projet par l’intermédiaire d’un business plan, entre autres."

En Wallonie et à Bruxelles, l’accès à la gestion est obligatoire pour devenir indépendant. "Ce que nous faisons, c’est que nous proposons des formations entièrement gratuites, qui ne sont pas certifiantes, mais qui permettent à la personne de comprendre le syllabus." Ces formations préparent le candidat à l’examen du jury central. Un accompagnement après le lancement de l’activité est également proposé.

Jusqu’à 25 000 euros

Concrètement, la somme minimale du prêt, pour un microcrédit, est de 500 euros. "On peut aller jusqu’à 15 000 euros pour une personne qui débute son activité et même jusqu’à 25 000 euros pour l’indépendant en activité depuis un an au moins." L’intérêt du microcrédit est qu’il peut également s’apparenter à des fonds propres, si le porteur de projet souhaite également solliciter un crédit bancaire.

Notons que le futur indépendant doit néanmoins avoir un garant pour une caution de l’ordre de la moitié du montant emprunté. "Pour les personnes très isolées qui ne peuvent pas avoir de garant, ce n’est pas nécessairement bloquant, d’autres solutions existent." Les motifs de refus ? "Si un candidat est fort endetté, on ne se lancera pas. Si on sent qu’il n’est pas prêt à assumer un tel projet, on n’ira pas plus loin non plus. Mais tout ceci s’évalue au cas par cas."