Niger: la Cédéao temporise, les putschistes serrent les rangs

Maliens et Burkinabés à Niamey

"Le Président Bola Ahmed Tinubu, Président de la République fédérale du Nigeria et Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a convoqué un nouveau Sommet Extraordinaire de la Conférence sur la situation politique en République du Niger. Ledit Sommet est prévu à Abuja, au Nigeria, le jeudi 10 août 2023. Au cours de cette rencontre, les dirigeants de l’organisation ouest-africaine se pencheront sur la situation politique et les récents développements au Niger", a fait savoir la Cédéao dans un communiqué diffusé ce lundi dans l’après-midi.

Dans le même temps, une délégation de militaires burkinabés et maliens s‘est rendue dans la capitale Niamey pour y rencontrer les putschistes nigériens. Un signe de soutien infaillible envers le Niger, comme le clame le général Tchiani, chef des putschistes. Ce dernier revendique, par l’entremise du CNSP (Comité pour la Sauvegarde de la Patrie) le déploiement d’une première vague d’armement en provenance du Mali (hélicoptères, avions de combat), en plus de la présence sur le sol nigérien de forces spéciales maliennes. Des informations invérifiables à l’heure d’écrire ces lignes.

Intervention (pas) imminente

Le CNSP, organisme pseudo-gouvernemental qui sert de chambre d’écho aux revendications des putschistes, ne cesse de crier à l’intervention imminente de la Cédéao au Niger, avec le concours de pays occidentaux présents sur place, notamment la France, qui y dispose toujours d’environ 1500 militaires. Ce lundi, après une démonstration de force des partisans de la junte à Niamey la veille, le CNSP assurait que des "forces d’une puissance étrangère s’apprêtent à agresser le Niger et son peuple en coordination avec la Cédéao et les groupes armés terroristes."

L’accusation n’a pour l’instant suscité aucun commentaire des États implicitement visés. Mais, côté occidental, l’on se désolait des conséquences potentiellement dramatiques de ce putsch à l’issue encore incertaine. "La coopération militaire mise en place depuis 2019 - à la demande des autorités légitimes nigériennes - commençait à produire des résultats importants " (NDLR : dans la lutte contre le terrorisme), s’est épanché, dimanche, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Le jour même, le Niger fermait son espace aérien, la France continuant de couper les ponts avec le front putschiste sahélien en suspendant, jusqu’à nouvel ordre, "toutes ses actions d’aide au développement et d’appui budgétaire au Burkina Faso".

La Belgique a, de son côté, réduit sensiblement son aide au développement pour le Niger, actant que "la suppression brutale de la gouvernance démocratique ne peut rester sans conséquences", expliquait ce lundi, par voie de communiqué, la ministre en charge de la coopération au développement Caroline Gennez (Vooruit). Toutefois, une forme d’aide humanitaire se poursuit au Niger, malgré la réduction drastique du personnel occidental sur place, détaille le communiqué. Mais, "si, dans les jours et semaines à venir, le fonctionnement ainsi que l’impact d’autres projets de développement sont menacés, ou si la situation sécuritaire devient insoutenable, par exemple en raison d’une intervention militaire, nous n’hésiterons pas à prendre d’autres mesures appropriées", prévient la ministre belge.