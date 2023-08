Intempéries : 6 morts en Slovénie, la tempête Hans balaie la Scandinavie

Dimanche, un participant au déblayage a fait une chute mortelle dans une fosse et le corps d’un deuxième homme a été retrouvé dans une rivière, a signalé la police à l’AFP.

Deux touristes néerlandais avaient déjà perdu la vie vendredi et les corps de deux habitants de la région avaient été retrouvés samedi.

Lundi, les secouristes tentaient toujours de dégager des axes de passage en direction des localités les plus isolées et d’évaluer les dégâts, estimés par le gouvernement à plus d’un demi-milliard d’euros.

Membre de l’Union européenne (UE) et de l’Otan, la Slovénie a demandé la fourniture de pelles excavatrices, de ponts modulaires, d’hélicoptères et de soldats.

Un premier camion transportant de l’aide humanitaire est arrivé de Hongrie dimanche en fin de journée, suivi d’un hélicoptère, tandis que la Croatie et l’Espagne ont fourni un hélicoptère.

Sut Twitter, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé sa visite sur place mercredi afin de "constater les destructions" et de "discuter de l’aide de l’UE".

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que son pays envoyait des secouristes, tout en exprimant sa "consternation" face à la "terrible catastrophe causée par les inondations en Slovénie et en Autriche".

Le corps d’un homme a été repêché dimanche dans une rivière du sud frontalier de l’Autriche, où les fortes pluies ont aussi provoqué des inondations et des glissements de terrain.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) considère que le réchauffement climatique rend les événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations, plus fréquents et plus intenses.

Intempéries : la tempête Hans balaie la Scandinavie

La Scandinavie est également confrontée aux inondations, aux incendies et aux dégâts des eaux dans le sillage de la tempête Hans qui a déversé d’importantes quantités de précipitations tant en Suède qu’en Norvège. Le trafic ferroviaire, maritime et aérien dans les deux pays a connu des retards, des fermetures et des annulations. De nombreuses routes ont également été submergées.

Près de Hudiksvall, à environ 300 kilomètres au nord de Stockholm, deux wagons d’un train de voyageurs ont déraillé mais sans faire de blessé. Dimanche, plus de 25.000 éclairs ont été comptabilisés en Suède et à Malmö, selon la radio SVT, une importante panne de courant a touché plus de 5.000 foyers. De nombreuses caves et maisons inondées ont été signalées par ailleurs dans la région de Västernorrland.

Les météorologues norvégiens s’attendent par ailleurs à une dégradation de la situation dans le pays et que la tempête soit l’une des plus violentes de ces 25 dernières années. L’institut météorologique national a placé de grandes parties du sud de la Norvège en alerte jusqu’à mardi soir. Des alertes aux glissements de terrain ont également été émises dans plusieurs municipalités. Les autorités exhortent les habitants à.

Le Danemark a également été affecté par du très mauvais temps lundi, accompagné de pluies et d’orages.