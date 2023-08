Matthias Casse en or au Masters: " Je suis très satisfait"

Beaucoup attendaient, voire espéraient, une finale Casse-Grigalashvili en -81 kg comme apothéose de la deuxième journée. Mais, si l’Anversois était bien au rendez-vous, le Géorgien manquait à l’appel après sa défaite en demi-finale, face au Brésilien Schimidt. Un face-à-face aussi intense qu’indécis qui se conclut après 9’32, quand l’arbitre sanctionna le champion du monde et n°1 mondial une troisième fois, pour passivité.

Comme, en quart de finale, Schimidt avait également éliminé le Japonais Nagase, champion olympique en titre, Matthias Casse se méfiait de cet adversaire qui l’avait d’ailleurs battu l’an dernier, à Antalya (où il avait ensuite décroché la médaille d’or !), lors de leur seule confrontation en compétition jusqu’ici.

Mais, après quelques secondes à peine, l’Anversois envoya son adversaire par-dessus lui pour prendre l’avantage ! À partir de là, il géra cette finale de main de maître, n’offrant jamais la possibilité au Brésilien de le menacer. Et ce fut logiquement qu’il s’imposa, s’offrant donc l’or, ce métal si précieux à ses yeux, qu’il visera plus que jamais l’an prochain, aux Jeux.

"Ce fut un beau mouvement. Je suis heureux d’avoir pu le réussir. C’est une technique que j’effectue souvent. En compétition, elle est parfois délicate à exécuter car les adversaires sont sur leurs gardes. Nous avons également été beaucoup au sol, ce qui m’a permis de gagner un peu de temps. Je sais qu’il y est fort. Je devais donc être attentif. Ce fut un chouette combat !"

Un bon étalon de mesure

Pour en arriver là, Matthias Casse était venu à bout en demi-finale de l’Azéri Mollaei, qu’il rencontrait pour la neuvième fois avec un bilan de quatre victoires partout. Et ce fut sur un contre, peu après la mi-combat, que le Belge parvint à décrocher ce succès face à un rival réputé pour ne jamais rien lâcher.

Exempté du premier tour, Matthias avait, ensuite, écarté le Mongol Gereltuya sur une clé de bras après seulement 1’22. Déjà arrivé en quart de finale, l’Anversois y retrouvait le Japonais Kohara qui l’avait battu dès les seizièmes de finale en juin, à Ulaanbaatar. Autant dire qu’il y avait de la revanche dans l’air pour l’Anversois qui livra un combat tactique face au n°2 japonais.

Notre vice-champion du monde prit l’initiative et son adversaire fut logiquement sanctionné à deux reprises. Mais le Japonais poussa quand même Matthias Casse à la prolongation, qui ne dura guère plus d’une minute, avant d’être à nouveau pénalisé pour passivité.

"Je suis très satisfait de ma journée. Tous les combats se sont déroulés de manière fluide. J’ai réussi à marquer assez facilement et à produire un excellent judo. Je suis ravi d’avoir pu montrer que je pouvais battre les meilleurs. Je ne vais donc pas me plaindre. Ce Masters constituait un bon étalon de mesure dans l’optique des Jeux. C’était intéressant de voir où je me situais, ce qui fonctionnait et ce que je pouvais encore améliorer. Nous effectuerons une analyse avec les coachs. Cette victoire me donne énormément de confiance en vue de l’Euro début novembre, à Montpellier, mon prochain objectif important."