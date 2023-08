F-35: retard annoncé pour le décollage de l'avion de chasse belge (vidéo)

Le "contrat du siècle" à 4,6 milliards d’euros a-t-il des ratés au décollage ? Alors que nous bouclions la visite de l’usine de l’avionneur Lockheed Martin au Texas, à Forth Worth non loin de Dallas, on apprenait que les délais de livraison annoncés ne pourraient être respectés. Embarrassant même si Randy Howard, vice-président, nous avait annoncés quelques instants plus tôt: " fin de l’année, nous aurons 100 à 120 livraisons. C’est moins que les 150 annoncées. On les aura produits mais pas livrés."

Les deux premiers F-35 belges - d’une commande en comptant 34 - sortiront de la chaîne d’assemblage dans les prochains mois mais ne pourront pas directement voler.

Le premier, repris dans la chaîne de montage sous le code AY-1 (A pour le type de F-35 et Y pour le code attribué par Lockheed Martin à la commande belge), est en phase finale, a déjà reçu son train d’atterrissage et ses ailes avant la peinture qui constitue la dernière étape.

Ce n’est pas à ce stade que le retard sera marqué. D’ailleurs, l’avionneur est toujours bien déterminé à maintenir la "rollout" réception de décembre où les autorités belges (militaires et politiques) seront conviées en grande pompe pour la sortie du AY-1.

Malheureusement, les deux premiers F-35 belges ne seront pas en mesure de voler dans un premier temps. " On ne pourra les utiliser aux États-Unis pour la formation de nos pilotes, confirme le cabinet de la ministre de la défense, Ludivine Dedonder. Il y aura du retard à cause de la certification et qualification du software et donc les appareils."

En fait c’est le Pentagone qui a bloqué la réception des appareils. La première partie de la commande belge se retrouve dans un lot où on y trouve, notamment des avions destinés aux États-Unis. La première armée du monde entend que les mises à jour du lot d’équipements TR-3 soient entièrement testées. Ce qui nécessite un délai supplémentaire.

Explication: Un avion, c’est comme un smartphone: les mises à jour sont régulières. La mise à jour actuelle: c’est le TR-3. Cette mise à jour fournira la puissance de calcul nécessaire pour prendre en charge les capacités modernisées de la version block 4 pour le F-35. Donc si ce TR-3 n’est pas validé, l’avion ne l’est pas non plus.

Formation des pilotes belges reportée

Le report de la mise en service des deux premiers F-35 belges nécessitera un décalage dans la formation des premiers pilotes.

Une source militaire belge proche du management du programme du F-35 relativise: " Nous travaillons dur pour limiter ce retard à quelques semaines. Et sans impact connu à ce stade sur notre plan de mise en service. Un programme qui respecte le planning à la lettre je ne connais pas.

Et ce n’est rien comparé aux retards de plusieurs années que nous avons eus avec l’A400M et le NH90 avec de nombreux bugs non corrigés. "

8 avions belges destinés à la formation des pilotes

Si les premiers pilotes découvriront dès 2024 leur nouvel outil de travail, les formations sur les « anciens » F-16 se poursuivront en parallèle. « On doit continuer à être ‘combat ready’, explique le major Gregory Bogaerts, porte-parole de la composante aérienne. Deux femmes vont d’ailleurs intégrer la formation en pilotage de F-16.

Deux F-35 devaient être livrés d’ici la fin 2023, deux autres suivront en 2024: « on va commencer la formation des pilotes. » Cette formation se déroulera aux États-Unis sur la base de Luke (Arizona). Un premier déploiement était prévu pour novembre (à voir désormais s’il n’y a pas un report en raison du retard de livraison). « Il y aura une petite vingtaine de personnes: de l’opérationnel avec des pilotes et des ‘flight planners’; des techniciens et des gens pour le support. L’escadrille volera avec nos avions puis, au fur et à mesure, d’autres avions arriveront. Au total, nous aurons 8 avions à Luke Air Force base. »

Les premiers F-35 qui traverseront l’Atlantique pour venir se poser sur le tarmac de Florennes, ce sera en 2025. Puis en 2027 à Kleine Brogel (Limbourg) à condition que les infrastructures soient finalisées des deux côtés.

Les pilotes qui seront formés aux F-35 seront répartis en trois lots. Les deux premiers concerneront des anciens pilotes F-16. Mais, pour le troisième, « il est possible qu’on y intègre des jeunes qui piloteront directement des F-35 sans être passés par les F-16. »

Quant aux F-16, ils rendront encore service à la Belgique jusqu’en 2028 « et même 2030. Pour l’instant, ce n’est pas encore très clair. »

Des ventes massives et des contradictions

Le F-35 a convaincu, à ce jour 17pays, d’intégrer cet avion de chasse 5e génération dans leur composante aérienne. 960 avions ont déjà été livrés par Lockheed Martin et le cap du 1000e n’est plus qu’une question de semaines. Au regard de la commande belge (34 unités), celle des États-Unis est considérable puisque l’US Airforce a prévu d’acheter près de 2500 exemplaires.

Un des griefs régulièrement entendus concerne les mises à jour coûteuses de l’appareil. La Belgique devrait disposer sur tous ses appareils du TR-3 (Tech Refresh) lui permettant de fonctionner avec la version Block 4. Les patrons de Lockheed Martin assurent que cet avion permet « des économies d’échelle ». Et c’est vrai que son implantation large auprès de nombreux partenaires européens de l’OTAN est un avantage. Notamment avec les Pays-Bas. « Entre 2015 et 2021, on est parvenu à réduire le coût horaire de 50 %, assure Nick Smith, directeur en charge du Sustainement. Mais cet avion a aussi ses détracteurs. « Le F-35, c’est un système fermé, pointe un analyste du secteur. Ne communique avec le F-35 que le F-35. » Aujourd’hui, la dimension multiple de la guerre passe par une synergie entre les engins au sol, les drones, la force maritime… Et notre interlocuteur de donner un exemple : « les nouveaux blindés belges CaMo seront incapables d’envoyer des données aux F-35. » Le magazine spécialisé DSI (Défense et sécurité internationale) a d’ailleurs titré dans son numéro de juillet 2023 : « L’avion de toutes les contradictions ».

300000 pièces pour le puzzle F-35

L’usine texane est le site historique de Lockheed Martin. Le hall principal d’assemblage est long de plus de 1,5 km.

Traverser les couloirs de l’usine de Lockheed Martin, à Forth Worth au Texas, c’est être directement confronté à des décennies de générations d’avion de guerre. Sur les murss, les photos s’enchaînent dans ces couloirs interminables et donnent la dimension de l’histoire de l’avionneur américain dont la production a débuté en 1942. C’est de ce site qu’étaient sortis les bombardiers B-24 au cours de la 2eGuerre mondiale.

Pour faire le tour de l’usine de montage, c’est en voiturette de golf qu’on vous emmène. Le bâtiment, où sont actuellement assemblés les F-35 dont deux des 34 futurs avions belges, est long de 1 mile, soit un hall de 1,6 km. Le hall tient beaucoup plus d’un bloc opératoire hospitalier que d’un garage : chaque espace de travail, chaque zone de rangement sont délimités par un marquage au sol dont rien ne doit dépasser.

Sur le site de Forth Worth, à quelques dizaines de kilomètres de Dallas, c’est là que sont assemblés annuellement environ 150 chasseurs F-35 5egénération.

En faisant le tour du propriétaire, on comprend mieux comment l’avion prend forme, élément après élément. Entre l’assemblage des deux premières pièces - parmi les 300 000 nécessaires à la réalisation d’un avion de combat comme le F-35 - et la fin du chantier, il faut compter 18 mois.

"Il faut 3 à 4 mois pour l’apprentissage de base. Mais à l’US Air Force, la formation complète peur durer de 9 mois à 1 an. On commence par les systèmes de base, l’atterrissage et le décollage, la procédure d’urgence..."

Devant le stand de chaque engin, un écran reprend l’état d’avancement mais aussi son identité et sa nationalité. Une des dernières étapes de l’assemblage, c’est le placement du moteur puis la peinture. Le vert primaire fait place à un gris commun à tous les appareils. Car cette couleur n’est pas uniquement protectrice, elle joue aussi un rôle essentiel dans la furtivité du F-35.

Ensuite, place au grand air sur la piste de décollage. Scott Mc Laren est un des pilotes d’essai des F-35 sortant de l’usine de Forth Worth. Pour lui, un des grands avantages du F-35 par rapport au F-16, c’est le fait qu’un maximum d’informations convergent vers les écrans de contrôle de l’appareil : « cela permet de prendre des décisions plus vite.» La vue d’ensemble de l’environnement de l’avion est aussi beaucoup plus aisée depuis le cockpit puisque le pilote peut avoir une vue à 360 degrés.

Reste l’écolage qui peut prendre encore quelques mois. « Il faut 3 à 4 mois pour l’apprentissage de base (à condition d’être déjà pilote d’avion de chasse). Mais à l’US Air Force, la formation complète peur durer de 9 mois à 1 an. On commence par les systèmes de base, l’atterrissage et le décollage, la procédure d’urgence...»