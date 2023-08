Élections 2024: Trump, victime malgré lui de ses supporters antivax ?

S’il ne fait aucun doute que les procès qui l’attendent serviront d’immense caisse de résonance à son discours populiste (si ceux-ci se tiennent pendant sa campagne), ce sont les conséquences de la pandémie de covid-19 sur ces électeurs potentiels qui pourraient bien lui jouer un mauvais tour dans la course à la Maison-Blanche, et ce de façon très concrète.

Parue fin juillet, une étude de la prestigieuse université de Yale, aux États-Unis, confirme que les décès dus au covid ont été plus élevés chez les électeurs républicains dans au moins deux États (Floride, Ohio) entre mars 2020 et décembre 2021. Deux États clé potentiels (swing states) à même de faire basculer une élection pour une poignée de voix.

Excès de mortalité

L’étude, qui porte sur 538 159 personnes en Ohio et en Floride décédées à l’âge de 25 ans et plus (en moyenne, ces personnes sont mortes à l’âge de 78 ans), démontre que la surmortalité était "significativement plus élevée pour les électeurs républicains que pour les électeurs démocrates", surtout "après que les vaccins COVID-19 aient été disponibles pour tous les adultes (NDLR : le premier mai 2021)". Cet "excès" de mortalité chez les électeurs républicains a alors grimpé à 48% de décès en plus par rapport aux démocrates.

"Ces différences étaient concentrées dans les comtés avec des taux de vaccination plus faibles et principalement notées chez les électeurs résidant dans l’Ohio", résument les auteurs de l’étude, qui concluent que "les différences de surmortalité par affiliation à un parti politique après que les vaccins COVID-19 aient été disponibles pour tous les adultes suggèrent que les variations dans les attitudes de vaccination(...) entre les électeurs républicains et démocrates peuvent avoir été un facteur de gravité et la trajectoire de la pandémie aux États-Unis".

Trump a changé de discours

L’étude n’établit pas de lien direct entre le discours de Trump et l’excès de morts républicains par rapport aux démocrates. Et pour cause : si Trump s’est, au départ, opposé à l’obligation vaccinale défendue par l’administration Biden, défendant la liberté de choix individuelle, il a finalement changé d’avis fin février 2021, assurant que le vaccin était "sûr".

Ironiquement, à l’époque (février-mars 2021) certains sondages estimaient que plus d’un tiers des républicains n’avaient pas prévu de se faire vacciner.

Après avoir éludé le fait qu’il avait lui-même bénéficié du vaccin (courant janvier 2021), Donald Trump a fini par admettre que c’était bien le cas et a encouragé, lors de plusieurs meetings, ses partisans à le faire. Pour cela, il avait été abondamment hué, par exemple lors d’un meeting en Alabama, en décembre 2021.