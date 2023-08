Le bébé retrouvé le 29 juillet dernier dans une laverie de la commune d’Anderlecht a été identifié, a annoncé ce 4 août 2023 la police fédérale.

Une femme inconnue avait laissé le bébé de trois mois dans un lavoir de la rue de la Clinique à Anderlecht samedi dernier. La femme est entrée dans le lavoir vers 16h50 avec un landau gris et s’est éloignée quelques instants plus tard en direction de la rue Brogniez. Elle portait un pull blanc et un short noir. Dans le landau se trouvait un bébé, une fillette d’environ trois mois.

2. Alexeï Navalny condamné à 19 années de prison supplémentaires

"Alexeï Navalny a écopé de 19 ans de régime spécial", soit une réclusion dans l’un des établissements les plus rudes du système carcéral russe, a indiqué sur X (ex-Twitter) sa porte-parole Kira Iarmych.

La lecture du verdict dans le procès pour "extrémisme" visant l’opposant russe Alexeï Navalny avait débuté vendredi dans la colonie pénitentiaire de Melekhov. Il purgeait déjà une peine de neuf ans de prison pour "fraude". Il devra purger sa peine dans une nouvelle colonie pénitentiaire aux conditions particulièrement difficiles.

3. 6 policiers blancs admettent avoir torturé 2 Afro-Américains avec un godemiché, des tasers et une épée: "Horrible et frappant"

Aux États-Unis, six policiers blancs du Mississippi ont admis avoir torturé deux Afro-Américains pendant deux heures avec un godemiché, des tasers et une épée, allant jusqu’à tirer dans la bouche de l’une des victimes, a annoncé le ministère américain de la Justice.

4. L’Ukraine a attaqué une base navale russe en mer Noire

L’Ukraine a attaqué vendredi à l’aide de drones la base navale russe de Novorossïisk en mer Noire, la Russie affirmant en outre avoir repoussé une dizaine de raids aériens sur la Crimée annexée, où Kiev intensifie ses frappes depuis trois semaines.

5. Le Ronquières Festival a débuté ce vendredi

C’est le grand jour pour les nombreux festivaliers qui se rendent à Ronquières ce vendredi pour vivre trois jours de festival. Avec notamment Indochine, Louise Attaque, Placebo ou Prodigy.