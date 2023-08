Cueillons dans les bois, mais pas n’importe quoi: quelles sont les règles à respecter ?

Car effectivement, il y a parfois des abus, note Stefan Terweduwe, agent du Département de la Nature et des Forêts (DNF). "On a parfois des gens qui n’y connaissent rien aux champignons et qui ramassent tout, dit l’agent de la direction d’Arlon. Ils postent ensuite les photos sur les réseaux sociaux pour demander ce qui est comestible et jettent le reste."

Outre le risque d’intoxication avec des champignons non comestibles, de telles pratiques exercent une pression importante sur les écosystèmes.

Pas n’importe quoi

C’est précisément pour limiter cette pression qu’il existe des règles à respecter en matière de quantité de fruits et fleurs sauvages que l’on peut prélever. C’est d’autant plus nécessaire qu’avec les réseaux sociaux, les endroits propices à la cueillette sont souvent largement partagés, note Stefan Terweduwe.

En termes de quantités prélevées, la réglementation en Wallonie est simple: pour les fruits (myrtilles, framboises, mûres…) et champignons, la limite est de 10 litres par personne et par jour. Et uniquement à des fins de consommation privée.

Pour les fleurs (les variétés non protégées évidemment), la quantité maximale est de deux bouquets par personne. On entend par bouquet la quantité qui peut tenir dans une main, précise Stefan Terweduwe. "Car on voit parfois des gens avec de pleins sacs de fleurs qui nous disent que c’est un bouquet…"

Autre condition: seule la partie aérienne de la fleur peut être prélevée. Pas question d’emporter les racines ou les bulbes.

Pas n’importe où

Dans les forêts domaniales, sauf interdiction spécifique, la cueillette est autorisée partout. Pour ce qui est des forêts appartenant à d’autres propriétaires (privés comme publics), une autorisation est requise.

Certaines Communes, par exemple, n’autorisent la cueillette qu’aux habitants de la commune ou à ceux des communes limitrophes. C’est par exemple le cas de la Commune de Libin, qui a pris cette mesure restrictive il y a quelques années déjà, même si des dérogations peuvent être octroyées. À des touristes ou des groupes scolaires par exemple. " Nous avons eu beaucoup trop d’abus dans le passé, avait justifié Alain Gérard, échevin à l’époque. Nous avions vraiment une invasion dans nos forêts. Le Département de la Nature et des Forêts nous a avertis de la pression incroyable qui avait lieu dans les forêts. Une pression qui avait de l’influence sur la faune et la flore." La mesure qui n’a pas totalement suffi puisque des cueilleurs professionnels ont par la suite encore fait de véritables razzias sur les champignons des bois libinois afin de les revendre. Les gardes forestiers avaient même été confrontés à une filière de cueillette de champignons destinés à être revendus de manière illicite dans les pays de l’Est.

Précisons enfin que lorsque la cueillette est autorisée dans les forêts wallonnes, elle ne peut être effectuée qu’entre le lever et le coucher du soleil et elle est automatiquement suspendue en période de chasse. En cas d’infraction, le SPW verbalise et peut proposer une transaction allant de 50 à 150 euros.