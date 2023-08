Consommer du sucre ajouté pourrait favoriser les pierres au rein

L’étude a analysé les données épidémiologiques recueillies auprès de 28 303 adultes entre 2007 et 2018.

Ce lien était déjà connu

Pour le Dr Valentine Gillion, néphrologue aux cliniques universitaires Saint-Luc, ce n’est pas une surprise: "Le lien entre le sucre ajouté et les pierres au rein avait déjà été souligné en 2008 dans un article publié dans une revue spécialisée en néphrologie."

Quelle est la cause ? "Selon certaines hypothèses, le fructose augmenterait le taux de calcium et d’oxalate urinaires et qui favorise la production d’acide urique et l’insulino-résistance donnant un pH urinaire bas et facilitant donc les lithiases d’acide uriques"

La pierre au rein est non seulement très douloureuse, mais aussi très courante. Elle touche un homme sur 10 et une femme sur 20.

Comment se forme la pierre au rein ? "Tout le monde a des cristaux dans les urines: de l’oxalate, du calcium, du phosphate, de l’acide urique, etc. Chez certaines personnes prédisposées, ces cristaux ont tendance à s’agréger et à former des pierres. C’est un phénomène qui prend des semaines, voire des mois", dit la néphrologue.

Deux facteurs favorisent la formation des pierres. Le défaut d’hydratation, "car quand les urines sont très concentrées, les cristaux vont plus facilement s’agréger les uns aux autres. " À cela s’ajoute un défaut en alimentation, "le problème est lié à une alimentation riche en sel, en protéines animales avec beaucoup de viande, et pauvre en citrate – qui est un inhibiteur de la cristallisation que l’on trouve essentiellement dans les fruits et les légumes".

La récidive est fréquente

La 1re crise survient vers 30-35 ans. Et plus de la moitié des patients qui a fait une crise de pierre au rein va faire un 2e épisode, voire plus. "C’est pour cela que la crise doit être suivie d’un bilan métabolique, c’est-à-dire une analyse d’urine sur 24 heures et une prise de sang chez le néphrologue pour essayer d’identifier les facteurs qui ont mené à cette crise."

Quand la crise survient, allez directement aux urgences. "C’est une douleur très intense, que l’on traite aux urgences par des antidouleurs puissants par intraveineuse. Des relaxants musculaires permettent souvent de débloquer le canal de l’uretère, où la pierre est très souvent coincée", commente le Dr Gillion.

Dans 9 cas sur 10, la pierre est de petite taille et peut s’éliminer de façon naturelle. "Mais dans de rares cas, la pierre est trop grosse, ou il y a une infection… ou il y a un autre facteur qui fait qu’on doit faire une déviation des voies urinaires par le biais d’une sonde, pour permettre l’écoulement des urines, bloquées dans l’uretère. Parfois, dans un second temps, il faut opérer ou faire une lithotritie extracorporelle (des ondes de choc) qui vont casser la pierre et permettre son évacuation."

La prévention

La prévention passe par l’hydratation et un régime alimentaire pauvre en sel, limité en protéines animales avec des apports en calcium quotidiens et en fruits et légumes. "Il ne faut pas réduire l’apport en calcium et le maintenir à hauteur d’1 gr par jour. "