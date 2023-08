Électricité: est-ce le bon moment pour passer à un contrat fixe ?

" Un contrat fixe coûte 15% de plus qu’un contrat variable, en ne considérant que la composante énergie, dit Kurt Hernot, à la CREG (régulateur fédéral de l’énergie). On peut considérer ça comme la prime de risque que le consommateur est prêt à payer pour fixer avec certitude les prix de ses produits d’énergie. Dès que le montant de la facture finale d’un contrat variable est supérieur de plus de 14% en électricité par rapport à l’estimation de prix effectuée au début de la période de livraison, le choix d’un produit à prix fixe s’avère plus avantageux pour le consommateur." Ce qui n’est pas le cas.

Pour Testachats, le fait d’opter pour un contrat variable ou fixe doit se faire en fonction du profil de la personne. "Si vous êtes quelqu’un qui suit les marchés, vous profitez de votre contrat variable, et en cas d’emballement, vous partez pour un contrat fixe… Il faut savoir que les cartes tarifaires des contrats fixes sont publiées chaque début de mois et sont valables pendant tout le mois. Même le 31 août, vous pouvez souscrire un contrat avec le tarif du mois d’août. Si vous voulez une certitude budgétaire, le contrat fixe est plus adapté, même s’il est plus cher. Et le mois d’août n’est pas un mauvais moment pour le faire, car souvent, le prix des contrats fixes commence à augmenter vers septembre-octobre", dit Julie Frère. Mais dans tous les cas, avant de changer, consultez les comparateurs d’énergie.

On peut changer de contrat, même si le contrat est fixe

La CREG n’émet quant à elle aucune hypothèse sur l’évolution en automne, mais rappelle que même un contrat fixe peut être résilié à tout moment, à condition de respecter le préavis de 3 semaines, pour l’électricité. Il y a des contrats d’un an, 3 ans ou 5 ans, mais attention, le contrat est parfois assorti de conditions que le consommateur ne saisit pas, "comme un cash back de 250 € si on reste au moins un an, par exemple, précise la CREG. Si on part plus tôt, on perd la ristourne." L’autre élément qui coince, selon Testachats, c’est la redevance annuelle: " Elle est censée couvrir toute une série de coûts. Certains fournisseurs font payer l’ensemble de la redevance annuelle si on les quitte après six mois, tandis que d’autres le font au prorata. Cette redevance est parfois très élevée. Notre comparateur en tient compte dans la comparaison des tarifs."

Pendant de longues années, les contrats fixes ont composé entre 65 et 70% du marché selon la CREG. En 2023, après la fin de nombreux contrats fixes, ils ne sont plus que 20%, "un taux historiquement bas".