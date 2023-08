La solvabilité des États-Unis dégradée, un "signal faible" de l’instabilité politique qui guette le pays

Cette première depuis 2011 a suscité une vive réaction de Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor. Celle-ci s’est néanmoins voulue rassurante : "La décision de Fitch ne change rien à ce que les Américains, les investisseurs et les gens du monde entier savent déjà: que les titres du Trésor restent le principal actif sûr et liquide du monde et que l’économie américaine est fondamentalement forte."

Exemple récent

La secrétaire au Trésor s’est surtout émue de l’analyse de Fitch, qui a pointé "une détérioration constante des normes de gouvernance au cours des 20 dernières années, y compris en matière budgétaire et de dette ". Dernier fait en date : l’âpre bataille au Congrès en vue de relever le plafond de la dette américaine, alors que le pays risquait un défaut de paiement imminent.

Le gouvernement avait arraché un accord in-extremis, mais il n’a pas échappé à Fitch, à un peu plus d’un an des élections présidentielles, que la gestion économique et budgétaire de l’État demeure précaire. "Les affrontements politiques répétés sur le plafond de la dette et les résolutions de dernière minute ont érodé la confiance dans la gestion budgétaire", développe l’agence dans son analyse.

Pas de quoi s’affoler, toutefois : "Si la note de crédit des États-Unis baisse, c’est comme si la note du monde entier baissait d’un niveau ", analyse l’économiste Bruno Colmant, professeur à l’ULB et à l’UCL. "Mais le signal faible, c’est la raison pour laquelle les États-Unis ont été dégradés. Cette raison, c’est le consensus politique qui manque aux États-Unis. Donc Fitch considère qu’il y a un risque politique de blocage des États-Unis, ce qui n’avait jamais été le cas auparavant. Ce n’est pas un manque de confiance dans le dollar mais dans la gestion politique..."

Signal faible, mais aigu

À un peu plus d’un an des élections, et alors que le candidat Trump est inculpé pour la troisième fois (lire ci-dessous), le signal "faible" n’en est pas moins aigu. Et "soulève des inquiétudes compte tenu de la dette publique américaine qui représente 30% du PIB mondial, tandis que la population du pays ne représente que 4% de la population mondiale", observe M. Colmant, à qui il n’a pas échappé que le contexte politique aux États-Unis est plus que jamais incertain.

"Une telle instabilité institutionnelle, combinée au rôle central du dollar dans le système financier mondial, pourrait devenir dangereuse. Si le dollar venait à s’effondrer, comme cela s’est produit en 1971, cela entraînerait probablement une crise financière mondiale et une implosion sociopolitique", s’inquiète l’économiste.