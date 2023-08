Amour et désamour avec le concours Miss France, prises de position polémiques: les moments marquants de la vie de Geneviève de Fontenay

1. de Fontenay, son pseudonyme

Née le 30 août 1932 à Longwy (Meurthe-et-Moselle) dans une famille de dix enfants dont elle est l’aînée, Geneviève de Fontenay naît Geneviève Mulmann. Elle se fait remarquer tôt par ses tenues, portant dès l’adolescence des tailleurs chics. Ce n’est qu’après sa rencontre en 1954 avec Louis Poirot qu’elle opta pour le pseudonyme de Fontenay, utilisé par son compagnon, alors résistant, pendant l’Occupation.

2. Son désamour pour “son” concours de beauté

Après le décès de Louis Poirot, c’est elle qui reprend le comité Miss France, en 1981. Figure historique du concours, elle claqua la porte du concours Miss France pour divergences de vues en 2010. Défendant une image conservatrice de la féminité, elle avait fini par en claquer la porte pour lancer son propre concours dissident Miss Prestige nationale, déclenchant une guerre judiciaire avec Endemol.

En 2020, la “Dame au chapeau” avait refusé de participer aux 100 ans de Miss France en raison de son animosité envers Sylvie Tellier.

En 2023, Geneviève de Fontenay avait copieusement critiqué le concours de beauté. Les costumes et les mises en scène ont été critiqués, et non les candidates : “Ça, c’est affreux”. ” Il n’y a aucune élégance, aucune grâce. Nous, on avait des jolis costumes historiques”, avait souligné Geneviève de Fontenay dans une vidéo postée sur Instagram, filmée, avec sa petite fille, en train de réagir à la cérémonie Miss France 2023.

3. Sa dernière écharpe remise en 2016

En 2016, Geneviève de Fontenay, 83 ans, a décidé de tourner la page des Miss après plus de 60 ans de règne sur les concours de reines de beauté, a fait ses adieux lors de l’élection de Miss Prestige national 2016.

4. Ses prises de position polémiques

Connue pour ses coups de gueule et ses propos polémiques, elle avait été mise en examen en juin dernier pour injures et incitation à la discrimination transphobes. Elle s’était dit, dans un communiqué paru en 2021, “très choquée par la possibilité de voir le concours Miss France ouvert aux candidates transgenres”.

En 2013, l’ancienne patronne des Miss France s’était aussi positionnée contre le mariage pour tous. “L’appellation 'mariage', cela ne convient pas, moi je propose 'gayriage'”, avait-elle notamment expliqué sur Europe 1.