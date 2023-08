Y a-t-il réellement plus de diabète de type 1 chez les enfants depuis l’épidémie de Covid-19 ?

Le journal De Standaard s’en est emparé lui aussi ce 1er août en adaptant le sujet à la Belgique. Si le journal flamand titre sur l’augmentation du nombre de cas de diabète de type 1 chez les enfants depuis le début de la pandémie de Covid-19, les spécialistes sont plus nuancés.

L’INAMI attend les chiffres de 2023

L’Institut national d’assurance maladie-invalidité tire ses chiffres de son programme d’autogestion pour les enfants et adolescents.

Ces chiffres montrent une augmentation progressive depuis l’année 2018, passant de 3 000 enfants en 2018 à 3 576 en 2022. Mais l’INAMI précise que les chiffres sont basés sur les dépenses comptabilisées, qui sont soumises à des retards à des accélérations de facturation… Et en théorie, la facturation peut être effectuée jusqu’à deux ans après la provision. De plus, les chiffres de 2018 étaient peut-être sous-estimés, car ils ne tiennent pas compte de 141 enfants, dont on ne sait pas si c’était un diabète de type 1 ou type 2. Et les chiffres de 2019 surévalués. "Il y a bien une augmentation importante en 2022 pour laquelle nous n’avons pas d’explication, si ce n’est à nouveau une accélération possible du traitement des factures. À confirmer en 2023."

Qu'en pense-t-on dans les hôpitaux ?

À Liège, le service diabétologie du CHU et la Citadelle répond qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de cas de diabète enfantin de type 1: "On constate même une diminution. Établir des liens avec l’épidémie de Covid-19, c’est tirer des conclusions hâtives."

Par contre, à l’HUB Bruxelles, le Dr Messaaoui, endocrinologue pédiatrique, répond: "Nous constatons effectivement que l’incidence du diabète de type 1 augmente chez les enfants et les adolescents, et ce de 3% depuis des années, même avant la pandémie. Une explication avancée est l’exposition croissante à certains facteurs environnementaux.

De nombreuses études démontrent aussi que les cas de diabète de type 1 peuvent être déclenchés par une infection virale mais nous n’avons pas assez de recul actuellement pour le confirmer dans le cas du Covid."

Le lien avec le Covid-19 n'est pas prouvé

Le lien avec le Covid est temporel, mais pas forcément causal. Le Standaard a interrogé la Pr Chantal Mathieu, endocrinologue à l’UZ Leuven, qui dit "Le coronavirus peut pénétrer les cellules Beta du pancréas, une étude réalisée à Louvain le montre. Mais est-ce que le virus endommage les cellules au point de provoquer un diabète de type 1 ? Nous ne le savons pas." La spécialiste dit que la maladie auto-immune n’est peut-être pas déclenchée directement par le Covid-19, et en effet, le lien avec les infections gastro-intestinales est plus clair. Mais avant de paniquer, il va falloir surtout y voir plus clair dans les chiffres belges.