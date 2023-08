Plagiocéphalie : un casque peut remodeler une "tête plate"

Le médecin traitant les rassure: la plagiocéphalie n’a aucune incidence sur le développement cérébral de Julien. "Il nous a envoyés à Mont-Godinne, auprès d’un spécialiste en médecine physique qui a manipulé Julien pour vérifier qu’il n’y avait pas de problèmes de mobilité de la nuque."

"Julien a toujours été le premier des jumeaux à se retourner ou à se tenir assis… On ne peut pas parler d’un retard psychomoteur. La tête plate provient peut-être dans son cas de la position dans l’utérus. Il avait probablement toujours la tête du même côté. "

Un casque pour arrondir la tête

"On nous a dit qu’il pouvait rester comme ça, que c’était juste esthétique." Mais les jeunes parents ont une bonne assurance complémentaire et décident d’adopter le casque, malgré le coût.

"La technologie a évolué, par rapport à il y a 20 ans, dit Sébastien . C’est un casque en résine tournée, réalisée sur mesure après un scan 3D. Avec l’ancienne génération de casques, il fallait faire des réglages tous les 15 jours, mais ce n’est plus nécessaire qu’une fois par mois avec le nouveau système. Ces réglages permettent d’adapter la pression, qui s’exerce à l’avant gauche de la tête dans le cas de notre fils . "

Julien a adopté le casque sans broncher, le portant 23 heures sur 24 dans un premier temps. "C’est surtout embêtant quand il fait chaud, parce qu’il transpire à l’intérieur. Maintenant, on peut lui retirer pour les trajets en voiture, où il a tendance à avoir chaud, et pour le bain."

Julien, qui aura un an le 4 août, ne portera son casque que jusqu’à 18 mois maximum. "Les prothésistes réalisent un scanner tous les mois et superposent les images, pour montrer l’évolution. Il n’y a pas d’objectif prédéfini, mais nous, on remarque qu’une courbe est en train de se dessiner."