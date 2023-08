Marchés financiers : les obligations ont perdu 20% en 2022, mais elles se stabilisent

Un écroulement dû à l’inflation

Tout allait bien, puis il y a eu la guerre, l’inflation et la remontée des taux. "La remontée des taux n’est pas bonne pour le prix des obligations, souligne Philippe Ledent, économiste chez ING. En 2022, le marché obligataire a perdu autant que le marché d’action, voire plus. La perte est de l’ordre de 20%."

Comment cela se fait-il ? "Le prix des obligations est déterminé par les évolutions des taux: quand les taux montent le prix des obligations baisse. On sort d’une très longue période où les taux étaient très bas, explique l’économiste. Imaginez que vous aviez une obligation comportant très peu de risque, qui vous rapportait à échéance la somme de base et un taux d’intérêt proche de zéro. Début 2022, les taux d’intérêt ont grimpé et ont vite gagné 3%. Donc dès l’été dernier, vous pouviez trouver une obligation dans la même gamme de risque, qui offrait un coupon (un taux d’intérêt annuel) de l’ordre de 3%."

Dans ce contexte, l’obligation qui n’offrait un taux d’intérêt que de 0% n’est a priori plus attractive, mais le marché s’adapte. "U ne personne qui a acheté une obligation à 100 € qui lui rapporte 0%, peut vouloir la revendre pour acheter une obligation qui coûte 100 € et en rapporte 3%. La difficulté est de la revendre: l’obligation à un taux de 0% n’intéresse plus les investisseurs. Sauf s’ils peuvent les acheter à une valeur plus basse, de 90 €, par exemple, car au terme, même si elle rapporte moins chaque année, l’obligation rapportera toujours 100 €, si tout va bien."

Elles retrouvent peu à peu leur attractivité

Et en 2023 ? "Cette année, si les obligations ont un peu joué au yo-yo, grosso modo, c’est resté stable. Donc, dans cette même gamme de risque, on est toujours avec des obligations qui vont rapporter plus ou moins 3%."

Pour La suite, les spécialistes de chez ING estiment que les taux d’intérêt actuel sur le marché obligataire sont le taux maximum, et que la valeur des obligations ne va pas baisser. "Cela veut dire qu’on est plutôt dans une période où il est intéressant de regarder à nouveau le marché obligataire, d’abord, parce que les coupons redeviennent intéressants – 3% dans une gamme de risque basse, mais jusqu’à 4% dans le secteur des obligations d’entreprises, plus risqué."