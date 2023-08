Les Occidentaux priés de quitter le Niger, des Belges sont déjà en partance

Côté belge, l’on indiquait lundi, auprès de l’Avenir, que les 90 ressortissants belges connus, plus une vingtaine de voyageurs de passage au Niger, sont invités à contacter les Affaires Étrangères françaises si elles souhaitent bel et bien quitter le pays. Une autoévaluation des conditions de sécurité en vue de gagner Niamey doit cependant être effectuées par ces ressortissants, a également appris l’Avenir, alors qu’il est formellement déconseillé de se rendre dans la quasi-entièreté du pays selon les Affaires Étrangères françaises.

Pour l’heure, la situation est relativement calme, mais la situation politique comme sécuritaire demeure précaire. En soirée, certains ressortissants belges avaient déjà quitté le pays, a-t-on appris à bonne source.

Revirement

Ce mardi, dès 14 heures, les premiers ressortissants français se pressaient ainsi à l’aéroport de Niamey, où l’armée française a été mobilisée pour sécuriser ces départs. Quelque 1500 militaires français se trouvent toujours sur le territoire où ces derniers coopéraient, jusqu’à la semaine dernière, avec l’armée nigérienne, en vue de juguler la menace djihadiste dans ce pays situé en plein milieu de la brûlante bande sahélienne.

La manifestation anti-France de dimanche dernier à Niamey et les attaques contre l’ambassade auront donc eu raison de l’espoir d’un retour rapide à "l’ordre constitutionnel", comme l’appellent de leurs vœux les Occidentaux, de concert avec la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao). "Compte tenu de la situation à Niamey, des violences qui ont eu lieu contre notre ambassade avant-hier (NDLR : dimanche) et de la fermeture de l’espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens, la France prépare l’évacuation de ses ressortissants et des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le pays. Cette évacuation débutera dès aujourd’hui", ont communiqué les Affaires Étrangères françaises, qui ont également pris des mesures pour "sécuriser" l’ambassade.

Démentis

entre-temps, les putschistes avaient, ce lundi, ouvertement accusé la France de violence armée lors de la manifestation, et de préparer des bombardements sur le palais présidentiel en vue de faire libérer le président Bazoum. Depuis lors, le Quai d’Orsay a réagi en démentant l’usage d’armes létales, alors que le ministère des Armées ne disait mot. Il faut dire que la situation est bouillante sur place : les putschistes ont procédé à une flopée d’arrestations arbitraires (ministre de l’Intérieur, ministre du Pétrole, du chef du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme) et ils ont, pour l’instant, l’appui de l’état-major, en la personne du général Issa. Ce dernier a longtemps été l’interlocuteur principal de l’armée française, associée à la lutte contre les groupes armés terroristes dans la région (GAT).

La situation est loin d’être figée ; le général Issa n’a "souscrit" aux vues putschistes que pour éviter un "bain de sang", et, surtout, pour éviter un délitement des forces de sécurité face à la menace djihadistes (Boko Haram, État Islamique dans le Grand Sahara, etc.). Pour l’heure, militaires français comme américains sont toujours sur place. Pour combien de temps encore ? Une intervention de pays de la Cédéao rendrait leur position intenable vis-à-vis de leurs anciens partenaires dans la lutte contre les djihadistes...