Des pommes de terre au prix fort et qui le resteront en attendant la nouvelle récolte

"Depuis une à deux semaines, on n’a plus de pommes de terre, ce qui est une situation assez extraordinaire", indique Christophe Vermeulen, directeur et CEO de Belgapom, l’organisation professionnelle des négociants en pommes de terre de consommation. Une situation qui s’explique par la sécheresse de 2022 qui n’a pas permis de constituer des stocks suffisamment larges et une plantation 2023 qui a démarré avec un mois de retard à cause d’un printemps qui n’avait plus été aussi pluvieux depuis 2001.

"On attendait des importations du bassin méditerranéen pour compenser la pénurie, mais on n’en a pas eu car ils ont raté leurs cultures à cause de la météo, dit Pierre Lebrun, ingénieur agronome à la Filière wallonne de la pomme de terre (FIWAP). Résultat, en caricaturant un peu, il n’y avait plus une pomme de terre à trouver en Europe la semaine dernière." D’où le prix fort…

"Mais cette situation ne sera que temporaire", rassure Christophe Vermeulen. Mais les variétés tardives étant elles aussi… en retard, elles ne seront arrachées qu’en octobre. Et les prix resteront donc probablement élevés jusqu’à l’automne.

Dégringoleront-ils ensuite des 35% pris ces derniers mois ? Tout dépendra évidemment des rendements de cette saison et il faudra encore attendre quelques semaines pour en avoir une idée précise.

"Le retard pris pour la plantation, on n’a pas pu le rattraper notamment parce qu’il a fait très sec en juin , dit Pierre Lebrun. Actuellement, la météo est plutôt favorable pour les pommes de terre, mais on ne sera rassuré sur les volumes et les calibres que si la situation se maintient tout le mois d’août."