Convaincre le banquier pour lancer son entreprise: la délicate mission des indépendants wallons

Une activité qui a fait ses preuves

Bastien Jehotte a quant à lui lancé "Chez Garçon", son magasin dédié à l’apéro, sur fonds propres et grâce à une opération de crowdfunding. Il n’a eu besoin d’un crédit professionnel que plus tard, au moment d’un déménagement. Après les inondations de juillet 2021, son commerce a en effet quitté Angleur pour le quartier de la gare des Guillemins.

"Ce que la banque a apprécié dans mon dossier, c’est que l’activité existait depuis quatre ans, et que ça roulait. Il y avait déjà une base, des chiffres à analyser." À ce stade, le Liégeois s’associait aussi avec une autre entité, "Les Vintrépides", "qui fonctionnait bien également". Ces deux entreprises réunies sous une même enseigne étaient de nature à rassurer le banquier.

"Se mettre en société, c’est engager pas mal de frais"

Pauline Gaillard et Antoine Mercenier ont également opté pour un crédit professionnel, mais dès le lancement de leur société, il y a neuf mois. Prudents, les associés voulaient minimiser les risques, et sont d’abord passés par Job’In (NDLR: une structure d’accompagnement à l’auto-création d’emploi) pour prendre leurs renseignements et obtenir des contacts. "Nous avons tous les deux une famille, des enfants, on ne pouvait donc vraiment pas se louper ! Cela dit, nous n’avions pas énormément de fonds propres à injecter dans la société…", expliquent-ils.

Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils ont fait appel à un comptable qui a réalisé leur plan financier, indispensable pour obtenir un crédit bancaire. "On ne pouvait pas beaucoup investir pour lancer notre bureau d’étude en éclairage. On a mis 5000 euros chacun pour avoir une base et payer les frais de lancement de la société. […] Car se mettre en société engendre pas mal de dépenses. Dans notre cas, il a fallu payer le comptable, le notaire, le développement du site internet, et nous avions aussi des frais d’avocat, car nous souhaitions nous protéger un maximum."

Entourés de pros

De fil en aiguille, chaque intervenant a conseillé le duo, et l’a amené à rencontrer d’autres professionnels. "Nous avons fini par prendre rendez-vous auprès d’une banque, toujours dans l’idée d’avoir une couverture, une sécurité. Nous avons pu obtenir un crédit de caisse (NDLR: lire ci-contre), qui nous permet de descendre à -15 000 euros sur le compte de la société, ce qui est intéressant. Et nous avons aussi un leasing."

Après moins d’un an d’activité, Antoine et Pauline parviennent déjà à se dégager un salaire décent. "On en est au stade où toutes les charges d’exploitation - y compris nos salaires - ont été payées tous les mois. Par contre, nous n’avons pas encore réussi à mettre du bénéfice dans la société pour avoir des mois d’avance", détaille Antoine.

Si les Namurois sont globalement satisfaits de leurs débuts, ils espèrent toutefois un peu mieux gagner leur vie à moyen terme, au regard de l’engagement qu’implique ce nouveau boulot. "On travaille vraiment beaucoup, donc je trouve qu’on devrait pouvoir se rémunérer davantage, juge Pauline. En même temps, on n’allait pas se payer des salaires mirobolants dès le départ ! Mais concrètement, on gagne moins bien notre vie qu’en étant salariés, dans ce même secteur d’activité […] Cela dit, nous avons aussi une voiture de société, des chèques-repas, etc. Ça, c’est grâce au comptable qui nous a conseillés. Clairement, le fait d’avoir eu tous ces contacts - l’avocat, le comptable, le banquier - en début de parcours nous permet aujourd’hui d’avoir une entreprise financièrement viable, qui tient la route."