Climat: la circulation du Gulf Stream va-t-elle s’effondrer?

D’une certaine façon, cette étude ne fait que confirmer ce qui se trouve déjà dans les rapports du Giec. Mais si le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat constate déjà un ralentissement du Gulf Stream, là où l’étude danoise interpelle la communauté scientifique, c’est en envisageant un ralentissement drastique et même un arrêt qui pourrait déjà survenir entre… 2025 et 2095.

Le scénario du Giec est bien en deçà de cette extrémité.

Mais, selon cette dernière étude, l’afflux d’eau douce provenant de la fonte toujours plus prononcée de la calotte glaciaire du Groenland et, plus largement, le réchauffement climatique accélèrent le phénomène.

Une étude à confirmer mais un danger immédiat

Si l’hypothèse des deux scientifiques de l’Université de Copenhague devait se vérifier, c’est l’ensemble des écosystèmes océaniques qui seraient en danger (l’AMOC transporte les nutriments vitaux pour ces écosystèmes), des tempêtes qui se multiplieraient et des températures qui… chuteraient dans l’hémisphère nord.

"S’il y a bien un consensus sur un ralentissement du Gulf Stream, ce n’est pas le cas sur un arrêt complet", note toutefois Xavier Fettweis, climatologue de l’ULiège en évoquant l’étude danoise.

Celle-ci n’est fondée que sur quelques modèles climatiques et certains scientifiques mettent par ailleurs en doute que la force de circulation de l’AMOC puisse être liée à la température de surface comme l’envisagent les deux chercheurs de Copenhague.

"De toute façon, pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, il faudrait multiplier les modèles", dit encore Xavier Fettweis qui n’envisage pas un scénario à la façon du film catastrophe Le Jour d’après dans lequel une glaciation express de la planète survient suite à l’arrêt du Gulf Stream. "En réalité, un ralentissement du Gulf Stream ne ferait que ferait qu’un peu atténuer le réchauffement climatique. Mais cette chaleur qui remonte des Caraïbes viendrait par l’atmosphère via un transfert d’énergie par les vents."

À brève échéance le spécialiste liégeois de la climatologie et de la glaciologie est plus préoccupé par les températures actuellement enregistrées dans l’océan Atlantique. Elles sont en moyenne 3 à 4 °C plus élevées que la normale et même 5 °C près du Canada. "Ce sont des anomalies énormes." Et les conséquences pourraient déjà se faire remarquer dans les prochains mois. Avec un automne plus doux et pluvieux, mais aussi la possibilité de connaître des cyclones qu’on n’a jamais connus sous nos latitudes.

"Ces cyclones se refroidissent sur l’océan Atlantique et meurent sur nos côtes, dit le climatologue. Avec cette hausse des températures, ils ne le feront peut-être plus."