Les jeunes vétérinaires diplômés fuient la profession

C’est ainsi qu’un observatoire de la profession va être mis en place afin de dégager des solutions à moyen et à long terme. "Il faut déjà savoir s’il y a pléthore ou pénurie ; si le problème est plus au niveau rural ou en ville."

Et de manière assez surprenante, c’est plus du côté du secteur canin que sur les gros animaux que les manquements sont ressentis.

Le secteur peine à comprendre comment son réseau de praticiens est structuré. "On a besoin de savoir qui est vétérinaire en Belgique ; ce qu’il fait ; travaille-t-il pour les particuliers ou l’industrie ; dans quelles activités ; si c’est sur les gros animaux, c’est plutôt vers le bovin ou l’ovin..."

L’objectif de l’observatoire sera "d’amener les différents partenaires autour de la même table. On va aussi utiliser les différentes bases de données (ARSIA, UPV, Faculté vétérinaire...)."

En disposant d’une vue plus précise de la profession, " on pourrait ainsi mieux suivre les vétérinaires. Par exemple, ceux qui quittent la profession et voir ce qu’ils font. On entend que beaucoup travaillent ‘hors diplôme’."

Car au-delà du manque de praticiens, c’est aussi le bien-être et la santé animale qui risquent d’assumer les conséquences. " Sur le plan épidémiologique, on risque des problèmes. Sur le bien-être, on est limite. On a d’ailleurs été interpellé par une dame qui n’a pas trouvé de vétérinaire pour un vêlage et dont la vache a crevé." Qu’envisager comme solution qui pourrait être dégagée par l’observatoire ? " En France, des départements et des régions ont financé des maisons médicales vétérinaires. On y a aussi financé des bourses pour les étudiants afin qu’ils retournent ensuite travailler dans leur région. En France, il y a plus de mille postes vacants."

Formation: mieux "sélectionner" les étudiants

L’aspect formation devra aussi être revu. Avec la faculté vétérinaire de l’ULiège, un partenariat plus soutenu a été mis en place. Pour Tania Art, doyenne de la faculté vétérinaire de l’ULiège, le problème n’est pas le nombre de diplômés mais plutôt ce que deviennent ces diplômés. "Le nombre de diplômés par habitants en Belgique est largement suffisant. Si ces diplômés se dirigeaient tous vers la pratique vétérinaire, on n’aurait pas de problème. "

L’Uliège n’est pas en mesure d’accueillir plus de 276 étudiants en master 1 en raison de l’espace disponible dans les travaux cliniques. Le travail de sélection et de "contingement" doit être plus qualitatif, estime la doyenne. " Les étudiants doivent être mieux renseignés avant l’inscription. Ils rêvent d’une profession idyllique, veulent nager avec les dauphins et nourrir les éléphants. Et, finalement, ça ne correspond pas à ce qu’ils avaient imaginé.

Nous souhaitons aussi changer la manière de sélectionner lors du ‘contingement’ et interroger sur la connaissance du terrain et pas uniquement sur les math, la bio..."

Autre aspect qui permettrait aux étudiants de ne pas perdre toutes leurs illusions dès le diplôme en poche: "les obliger à accompagner les vétérinaires dès les premières années."