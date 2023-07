Faire de sa parcelle une réserve naturelle

Durant 20 ans

Concrètement, "tout propriétaire qui possède une parcelle moins productive, parce qu’elle est en forte pente, dans une vallée ou sur un sol très sec, mais qui présente un potentiel de biodiversité intéressant, va la mettre en réserve naturelle intégrale." Cet agrément, dit-il, permet de recevoir de la Région wallonne un subside d’aide à la gestion de ladite parcelle.

Il y a, en revanche, des contraintes. "Les propriétaires font le choix de s’engager pendant un minimum de 20 ans et de ne plus faire de production sur cette zone, mais surtout de devenir un acteur de la biodiversité."

"En tant que propriétaire du terrain, vous devez remplir des missions, dont la protection des écosystèmes. On doit prouver qu’on en est capable, les défis sont importants. Il faut suivre le plan de gestion qui sera défini, il y aura aussi des contrôles.", poursuit Philippe de Wouters.

Déjà des demandes

Ce ne sera pas si simple de convaincre un milieu qui, durant des générations, a été davantage axé sur le profit. Le directeur de la SRFB le sait, mais se montre confiant. Les mentalités évoluent. "Le premier intérêt des propriétaires de bois, aujourd’hui, est patrimonial. On va plus vers la multifonctionnalité des forêts quand nos parents ou grands parents étaient avant tout dans un objectif de production."

Malgré tout, "il faudra de bons arguments pour que les forestiers et les agriculteurs entrent dans le processus. Mais j’ai déjà des demandes, parce que c’est nous qui mettons ce projet en place."

Lui-même est propriétaire forestier. "Je sais que j’ai deux ou trois hectares qui sont en protection intégrale. Des zones avec du sable, où les arbres ne poussent pas. Ils ont 50 ans mais restent tout petits. Je souhaiterais les mettre en milieu ouvert de bruyère. Chaque habitat possède sa faune et sa flore spécifique. Certains écosystèmes sont rares et fragiles."

Ces zones existent déjà

"Beaucoup d’agriculteurs et de forestiers, poursuit le directeur, sont propriétaires de zones ayant un intérêt biologique mais qui ne sont pas reprises officiellement dans les habitats d’intérêt par la Région wallonne, alors qu’elles existent déjà mais que cela ne se voit pas. Que ce soit reconnu est important. Cela fait entrer dans un processus où l’on devient également producteur de biodiversité."

L’objectif, à terme, est ambitieux. "On pourrait arriver à 5, voire 10% de la surface de chaque propriétaire" estime Philippe de Wouters, sur base de sa propre expérience. Néanmoins, le projet se met seulement en place. Prévu sur un an, il va démarrer, au mois de septembre prochain. "On a évalué qu’on allait étudier 300 hectares, et mettre 150 hectares sous statut de protection pour un agrément en réserve naturelle. Des bois, des prés fauchés, des milieux à la fois agricoles et forestiers."

"On veut aussi montrer, au niveau des citoyens, qu’un propriétaire n’est pas uniquement un producteur de bois ou de patates."