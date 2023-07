Née sans bras, Sarah partage sa vie sur les réseaux

"Je suis citoyenne belge, Bruxelloise, femme, maman, artiste peintre et en situation de handicap", se définit Sarah. Elle est élève à l’école d’aquarelle de Namur et a exposé au Beffroi en juin dernier.

Dans la famille: tous à la même enseigne

Sarah est née sans bras. "Mes parents étaient très croyants, et donc pour eux, ce qui est doit être. À l’hôpital où je suis née, il n’y avait pas de psychologue, mais une bonne sœur qui leur a dit qu’il existait des structures pour accueillir les enfants différents, mais ma maman l’a arrêtée tout de suite. Elle ne comprenait pas en quoi j’étais différente."

Dès l’âge de 6-7 mois, Sarah commence à attraper des objets avec les pieds, "comme ferait n’importe quel bébé avec les mains. Ils ont compris que je développais une dextérité au niveau des orteils et ils ont laissé faire. Après, je prenais mon biberon avec mes pieds… J’ai toujours eu cette sensation que mes parents me laissaient de l’autonomie."

Pas de kiné, pas de gymnastique, pour développer une incroyable souplesse de la hanche, qui lui permet de se coiffer, se maquiller, manier un couteau avec les pieds. "Le corps a une capacité d’adaptation. Le vide des membres supérieurs a été totalement comblé par les capacités qui ne sont jamais sollicitées."

Sarah a deux frères, nés deux ans et quatre ans plus tard. "Je n’ai jamais ressenti de différence d’éducation entre mes frères et moi: c’était tout le temps à trois. Un jour, une colonie de vacances a refusé mon inscription, alors on n’y est allé aucun des trois ! "

La colère, non, la frustration

Même si Sarah a développé une dextérité incroyable, elle a dû renoncer à certaines choses. "Jouer au tennis… J’ai un papa qui est fan de tennis et qui a joué au tennis toute sa vie. J’aurais aimé faire du karting aussi… C’est possible aujourd’hui, le karting, mais le tennis, toujours pas. Évidemment qu’il y a des limites, mais qui n’en a pas ? Cela n’existe pas un être humain qui peut tout faire. J’ai appris à connaître mes limites et à les accepter. Les connaître, c’est pouvoir aller plus loin."

"J’ai grandi dans une famille sereine, avec beaucoup d’amour et de bienveillance, ça m’a permis d’éviter la colère. Par contre, la frustration, oui, surtout quand on est ado, qu’on a envie de faire plein de choses et qu’on est limité. En tant que jeune fille, les robes avec 1 000 nœuds, impossible à enfiler, c’est aussi de la frustration."

Devenue maman et influenceuse

Sa plus grande frustration, Sarah la vit en tant que maman d’un bébé, il y a quatre ans. "J’ai toujours accepté de me faire aider dans mon handicap, mais j’avoue que me faire aider dans mon rôle de maman, ça a été extrêmement dur. Avoir quelqu’un entre mon bébé et moi, ça a été ma plus grande frustration. La mettre en poussette et la pousser, c’était impossible… Une jeune fille venait comme nounou, et j’avais le sentiment qu’on me surveillait pour voir si j’étais une bonne maman… comme si je devais avoir une personne valide qui était là pour superviser."

Et par une incroyable créativité, Sarah transforme cette frustration en quelque chose de constructif: "Ma solution, ça a été de mettre un appareil photo dans les mains de la nounou, de lui demander de filmer notre vie. J’ai posté ça sur les réseaux sociaux et c’est devenu quelque chose de créatif: créer du contenu et véhiculer des messages."

Sarah partage sa vie sur les réseaux sociaux: Instagram, YouTube et TikTok." Trois publics très différents, reconnaît-elle. Oui, il y a du harcèlement par rapport aux personnes handicapées, surtout sur TikTok, qui n’a pas un bon système de modération, et n’a pas les mêmes lois qu’en Europe et aux États-Unis en termes de discrimination. Mais je reste parce que je ne pense pas que les 10% de méchanceté doivent l’emporter sur les 90 % de bienveillance. "

Cette présence sur les réseaux sociaux lui a valu une belle médiatisation, chez Christophe Dechavanne, Léa Salamé, et sur C8, dans l’émission de Cyril Hanouna. Une belle vitrine pour prôner l’intégration.