Un droit de préférence permettra à la Région wallonne d’acquérir des terres agricoles publiques

"Ce qui m’interpelle, c’est qu’un certain nombre de ventes sont réalisées par les pouvoirs publics, souvent pour des questions financières, dans la situation difficile que nous connaissons", commente Willy Borsus. On estime que près de 60 000 hectares en Wallonie, au total, appartiennent à des instances publiques: communes, CPAS, fabriques d’église, etc.