La N-VA a déposé une proposition de loi visant à régionaliser la SNCB : “Cela n’aurait aucun sens”, estime le ministre Georges Gilkinet

Dans son désir d’un confédéralisme en Belgique, la N-VA rappelle désormais haut et fort qu’elle souhaite régionaliser le rail. Le député N-VA Tomas Roggeman a déposé à la Chambre le 18 juillet dernier une proposition de loi spéciale visant… à régionaliser le transport ferroviaire.

Un texte qui a été co-signé par neuf autres députés N-VA, dont Theo Francken, Sander Loones ou encore Darya Safai.

“Depuis la réforme de l’État de 1988, la politique en matière de transports publics a été largement régionalisée”, constatent les auteurs de la proposition dans le développement de celle-ci. “Si nous voulons une politique de mobilité durable et solide, prête à affronter l’avenir, il faut que nos autorités régionales aient en main les dernières clés pour lui conférer une dimension intégrée. La principale clé qui leur manque est de pouvoir définir leur propre politique ferroviaire.”

La N-VA pointe de grandes différences

Les auteurs estiment que de grandes différences sont perceptibles entre la Wallonie et la Flandre en termes d’utilisation des transports en commun. Estimant que la politique ferroviaire est souvent la seule à ne pas être adaptée aux besoins régionaux et locaux en matière de mobilité, les députés N-VA déballent un catalogue de constats aux accents régionalistes en matière de rail. Tout y passe : les députés N-VA dénoncent notamment la clé de répartition “60/40”, régissant la plupart des investissements ferroviaires entre la Flandre et la Wallonie, car elle désavantagerait un Nord du pays qui compte davantage d’usagers du rail.

Ils fustigent aussi la construction de gares “de prestige” en Wallonie qui en découle, les différences en termes de voyageurs, d’utilisation du réseau ou encore de liaisons transfrontalières. Et même une “plus grande propension à faire grève” en Wallonie. “Ces différences rendent nécessaire une approche différenciée de la politique ferroviaire dans les différentes entités fédérées afin de répondre aux besoins et souhaits des usagers et de promouvoir le transfert modal”, souligne la N-VA qui estime qu’une “régionalisation intégrale de la politique ferroviaire est la seule solution durable qui puisse être bénéfique pour le voyageur, le personnel et le transport ferroviaire dans notre pays.”

Une analyse que ne partage pas le ministre

Sans grande surprise, l’analyse de la N-VA n’est pas vraiment partagée par le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Écolo).

”Pour faire, Namur-Bruxelles, on devrait circuler avec la SNCW, passer sur la NMVS et terminer sur la SNCBxl ?”, s’interroge le ministre dans une réaction transmise à L’Avenir. “Cette proposition n’a aucun sens, ni en termes de mobilité, ni en terme économique. Ce que veulent les voyageurs et les entreprises, ce sont des connexions efficaces et une meilleure coopération, c’est la façon la plus efficace d’améliorer la mobilité. Et quand on investit sur des lignes wallonnes, quand on remplace des ouvrages d’art sur la ligne Athus-Meuse, ça sert évidemment la mobilité en zone rurale, mais c’est au moins aussi important pour le port d’Anvers, dont les marchandises destinées au Sud de l’Europe sont chargées sur des trains et traversent toute la Wallonie.”

Georges Gilkinet voit aussi dans cette proposition une menace pour les politiques mises en place par la Vivaldi. “Cela irait à l’inverse des projets que le Gouvernement fédéral a mis en œuvre depuis le début de la législature”, conclut Georges Gilkinet qui précise qu’il ne “laissera pas défaire” ce qu’il a mis en place. “Ça montre aux partis qui seraient tentés de collaborer avec la N-VA quel risque ils feraient prendre pour l’avenir de notre pays et de notre économie.”