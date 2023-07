La Grèce a connu son pire mois de juillet en 20 ans, probablement le mois le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial

Pour ce mois de juillet, celui-ci a en effet "enregistré une augmentation significative de l’intensité et des émissions des incendies de forêt dans l’est de la Méditerranée au cours de la deuxième quinzaine de juillet, en particulier en Grèce ", est-il indiqué dans un communiqué rendu public mercredi.

Une mégatonne

Significatif, c’est le mot : "Les émissions de ces incendies ont été les plus élevées pour cette période en Grèce au cours des 21 dernières années ", affirme le service de surveillance, graphique à l’appui (voir ci-dessus).

Un chiffre donne le tournis : sur la période relevée par Copernicus, c’est pas moins d’une mégatonne (un million de tonnes) de carbone qui a été relâchée dans l’atmosphère du fait des incendies.

La dernière année "record" en la matière (2007) a été le théâtre d’un relâchement de "seulement" 0,45 mégatonne environ (450 000 tonnes) de carbone.

"La vague de chaleur qui touche actuellement la Grèce et la Méditerranée a augmenté le risque d’incendie, ce qui se reflète dans la forte intensité observée des feux de forêt. Alors qu’il reste encore plusieurs semaines avant la fin de l’été, nous continuerons à surveiller de près les émissions des incendies et les effets potentiels sur la qualité de l’air dans toute la région", commente Mark Parrington, du service de surveillance de l’atmosphère, citant les foyers en Attique et à Rhodes notamment.

Particules fines

Copernicus alerte également sur l’effet néfaste des particules fines contenues dans les fumées produites par ces incendies. Celles-ci se sont déplacées "vers le sud à travers la Méditerranée, ce qui a été confirmé par l’imagerie visible des panaches de fumée provenant de différents satellites. Cela montre comment ces incendies de forêt affecteront la qualité de l’air sous le vent des incendies, à la fois localement et dans la région méditerranéenne au sens large. Il est essentiel de suivre le transport des fumées pour prendre les mesures appropriées afin de minimiser les impacts potentiels", explique le communiqué.

Alerte très critique

En termes de superficie brûlée, cet été 2023 bat également des records en Grèce (35 000 hectares brûlés, selon le système européen d’information sur les incendies de forêt - l’EFFIS).

À l’échelle de l’Europe et de l’Afrique du nord, la situation demeure alarmante. "Des régions d’Espagne, de France, d’Italie, de Grèce, de Turquie et d’Afrique du Nord sont en état d’alerte ‘très critique’" d’après l’EFFIS.