En mer Noire, les alliés en quête d’une solution face au blocus russe

"La flotte russe de la mer Noire a modifié sa position depuis que la Russie s’est retirée de l’Initiative céréalière de la mer Noire, en vue d’imposer un blocus à l’Ukraine", a prévenu le ministère de la Défense britannique ce mercredi, notant des mouvements suspects "dans le sud de la mer Noire", "sur la voie de navigation entre le Bosphore et Odessa".

Hausse des prix

Pour rappel, l’accord céréalier, passé à l’été 2022 et reconduit deux fois, permettait à l’Ukraine d’exporter les millions de tonnes de céréales qu’elle produit annuellement, maintenant au passage un niveau de prix équitable à destination des zones planétaires les plus exposées à la précarité alimentaire.

Depuis lors, si la situation n’est pas alarmante, les prix, notamment du blé tendre et du maïs, sont repartis à la hausse. La Russie, elle, maintient la pression en bombardant Odessa (lire ci-contre), l’une des principales cités portuaires d’Ukraine.

"Pour le moment, il est impossible de revenir sur cet accord", ont fait valoir mardi les autorités russes, estimant injustes les restrictions occidentales sur ses propres exportations agricoles, ainsi que la déconnexion de ses institutions financières du système bancaire "Swift", un réseau qui permet d’effectuer des opérations financières au niveau international.

La situation en mer Noire inquiète légitimement l’Ukraine et ses alliés ; l’accord récemment dénoncé par la Russie ayant jusqu’ici "modéré l’implication de la mer Noire dans la guerre: il existe maintenant un potentiel d’augmentation de l’intensité et de l’étendue de la violence dans la région", a averti le ministère de la Défense britannique.

Contrer le blocus

Ce mercredi, l’OTAN et l’Ukraine ont donc tenu une réunion afin de tenter de contrer le blocus russe. "Les consultations portent spécifiquement sur la sécurité en mer Noire – nos ports et nos exportations de céréales. C’est maintenant qu’il est important de récolter les fruits de la détermination, de la détermination sécuritaire, pour que personne ne finisse plus tard comme moissonneur du chaos... ni dans les pays d’Afrique ni nulle part sur les autres continents", déclarait mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky mardi, à la veille de la réunion.

Côté européen, la Lituanie aurait déjà offert à l’Ukraine d’exporter son grain via ses ports donnant sur la mer Baltique, rapportait cette semaine l’agence biélorusse Nexta. Mais l’afflux soudain de céréales ukrainiennes qui transiterait via des pays européens fait craindre une chute drastique des prix au détriment de ces pays, comme cela a été le cas avec la Pologne en avril dernier, qui avait alors fermé ses frontières à tous les produits agricoles ukrainiens. Un accord a depuis été passé entre les deux pays pour permettre aux céréales de circuler "librement". Sauf qu’à l’époque, le "grain deal" était encore en vigueur...

Reste l’option la plus risquée : la sécurisation d’un couloir humanitaire en Mer Noire, ce qui impliquerait de faire face aux forces aéronavales russes.

Limites de l’alliance

Sentant que cette option risque d’arriver sur la table de l’Ukraine et ses alliés, la Russie a donc bandé ses muscles, en bombardant, voilà deux jours, le port de Reni (sur le Danube et au sud d’Odessa) : une zone qui se trouve surtout aux portes de la Roumanie (membre de l’OTAN). Les explosions avaient même pu être filmées par des habitants roumains depuis l’autre rive du fleuve.

À l’issue du sommet de Vilnius, l’OTAN avait anticipé cette montée de température en mer Noire, assurant "soutenir les efforts régionaux des Alliés visant à maintenir la sécurité, la sûreté, la stabilité et la liberté de navigation dans la région de la mer Noire, y compris, le cas échéant, par le biais de la Convention de Montreux de 1936 (NDLR : celle-ci régit la libre circulation des bateaux en mer Noire ".

De là à déployer des bâtiments militaires pour sécuriser un couloir d’exfiltration depuis les ports ukrainiens ? C’est très loin d’être acquis, bien que l’alliance n’ait pas écarté, à Vilnius, une "coopération plus étroite avec [ses] partenaires dans la région" en cas de "menaces" sur la "sécurité" de l’alliance.