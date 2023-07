D’où vient le succès des mouvements de jeunesse ? " Les rituels aident les jeunes à se structurer "

"Le rituel sert à préciser une intention. Dans le contexte des mouvements de jeunesse, il y a plusieurs intentions: déjà, montrer l’appartenance de l’enfant à ce groupement. L’appartenance est conditionnée par le fait de réussir des épreuves, défendre des valeurs, et respecter des règles. Le fait de ritualiser cela – par des badges, des insignes – lui donne une valeur et le rend sacré. Pour l’enfant, c’est très structurant, parce qu’il partage une initiation, une expérience commune et se sent reconnu. Or, on a tous besoin de ce sentiment de reconnaissance et d’appartenance. "

Les rites empêchent les jeunes de sombrer

Comment expliquer que des jeunes peuvent être collés à des écrans pendant l’année et vivre à la dure pendant leur camp ? "On habitue les enfants à être devant une tablette dès leur plus jeune âge et on les isole les uns des autres, parce qu’ils sont prisonniers de cette sphère virtuelle. Le fait qu’il y ait des espaces où l’on peut refaire du lien, être en société, dans un groupe qui affirme des règles, des valeurs et propose un rite initiatique pour en faire partie, c’est très structurant et les enfants y sont bien. Si le monde de l’enseignement et le monde politique comprenaient cela, on créerait plus de ces rites-là. "

Des rituels à réinventer pour mobiliser

Thierry Janssen explique avoir mené une enquête auprès de 250 personnes sur les grands thèmes du rite. "Parmi ces thèmes, il y a l’environnement, qui se révèle dans une éco-anxiété. Si nos dirigeants pouvaient comprendre qu’on pourrait faire ritualiser autour de l’éco-anxiété, ce serait bénéfique: ça structurerait la population. Par exemple, on pourrait organiser tous les premiers samedis du mois un grand nettoyage des rues… Ça paraît idiot, mais c’est comme ça qu’on a construit des cathédrales, en donnant aux gens des buts communs. Si les dirigeants comprenaient qu’on peut faire ritualiser par rapport à des besoins réels, qui sont ceux de notre civilisation, ça empêcherait la violence, ça créerait du lien social. "

D’autant que Thierry Janssen souligne que le Covid a été déroutant, voire humiliant pour les gens. "Cela a entraîné une colère qui couve encore, et que l’on voit éclater, comme en France au mois de juin."

Le besoin de rituels ne disparaît pas avec les années. "Moi, ce que je dis aux gens, c’est “Inventez vos rituels”: demandez-vous quels sont vos besoins, vos rites et inventez un rituel qui permet de répondre à ces besoins. Cela rend une créativité aux gens, dans cette période où tout est en train de se redéfinir rapidement. On ne peut pas laisser le politique nous dicter ce qu’on doit faire, mais s’il se rendait compte qu’il peut en faire une force pour faire avancer la société, ce serait formidable."

Thierry Janssen, "Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain", éditions Guy Trédaniel