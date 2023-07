Le groupe Mestdagh a confirmé mercredi, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, le passage sous franchise de cinq magasins supplémentaires le 4 septembre. Les magasins concernés sont situés à Bouge, Braine-l’Alleud, Gilly, Couillet et Wavre.

L’annonce de ce mercredi ne surprend pas particulièrement la CNE qui rappelle que l’intention du groupe Mestdagh est de franchiser l’ensemble de ses 51 magasins d’ici la fin de l’année.

2. Macabre découverte à Oupeye: les bras et les jambes d’une dame découverts dans un frigo sur le canal Albert

Le parquet de Liège indique, ce mercredi 26 juillet 2023, que les bras et les jambes d’une femme ont été découverts la veille dans un frigo qui flottait sur le canal Albert à hauteur d’Hermalle-sous-Argenteau (Oupeye).

3. L’acteur américain Kevin Spacey reconnu non coupable d’agressions sexuelles

L’acteur américain a été reconnu mercredi non coupable d’agressions sexuelles sur quatre hommes à l’issue de son procès à Londres. Après un mois de débats et après avoir délibéré pendant 12 heures et 26 minutes, les jurés ont déclaré la star - qui fête ses 64 ans mercredi - non coupable des neuf charges retenues contre lui. Au prononcé du verdict, l’acteur a essuyé quelques larmes et a fait des gestes de remerciements en direction des jurés.

4. L’Écossais Jim Skea devient le nouveau président du GIEC, le groupe d’experts sur le climat

Jim Skea, 70 ans, enseignant en énergies durables à l’Imperial College London, était le coprésident du groupe de travail 3 du GIEC sur l’atténuation du changement climatique de 2015 à 2023. Il remplace le Sud-Coréen Hoesung Lee à la présidence.

Le Belge Jean-Pascal van Ypersele était le candidat officiel soutenu par la Belgique pour l’élection à la présidence. Il échoue une nouvelle fois à prendre la tête du groupe d’experts.

5. Feux de forêts en Grèce, incendies en Italie, record de chaleur en Floride : la Terre brûle

Alors que la Grèce se prépare ce mercredi 26 juillet 2023 à une nouvelle hausse des températures, avec des pointes à 45°C dans le centre du pays selon les prévisions météorologiques nationales, des clichés ont capturé l’envergure des incendies qui continuent de ravager les îles touristiques de Rhodes et Corfou.

Parallèlement à des intempéries qui frappent le nord de l’Italie, le sud est touché par une vague de chaleur avec une température de 47,6°C enregistrée lundi à Catane, en Sicile, selon la Protection civile locale.

Les corps de deux septuagénaires ont été retrouvés carbonisés dans une maison engloutie par les flammes et une femme de 88 ans est décédée près de Palerme, ont rapporté les médias mardi soir.

Un relevé de la température de l’eau au large des côtes de Floride a dépassé 38°C durant quelques heures lundi soir, une température normalement plutôt associée à celle d’un bain, et qui pourrait constituer un record.