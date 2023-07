Arnaud De Lie, le "taureau" le plus rapide du peloton, préface la Foire de Libramont (vidéo)

C’est dans ce petit village de la commune de Vaux-sur-Sûre que le père De Lie exploite une ferme d’environ 400 bêtes. "Dans le lot, il y a une quarantaine de vaches laitières. On a aussi un petit lot de Blonde d’Aquitaine. Ensuite plus de mixte avec du Charolais. On engraisse un peu également", explique Arnaud.

Celui qu’on surnomme le "taureau de Lescheret", et qui célèbre ses victoires pointant ses mains comme des cornes de bovin, n’a jamais rechigné à participer aux besognes de la ferme. Mais cette vie et cette éducation se montrent aussi contraignants, comme " quand tes copains vont au café le vendredi et que tu dois rentrer pour aider ton papa..."

L’exploitation compte quelques cultures (orge, avoine, colza, maïs) mais c’est dans le travail auprès des animaux qu’il se sent le plus dans son élément. " J’ai directement aimé ça. " Il y a peu, le sprinter se levait encore tôt le matin pour aller dans la salle de traite.

Portrait Arnaud De Lie dans la ferme de ses parents à lescheret, Vaux-sur-Sûre ©Mathieu Golinvaux

Les succès engrangés sur le plan sportif, sa carrière professionnelle qui a débuté en boulet de canon et sa récente blessure le tiennent désormais plus à l’écart des vaches.

Sa chute aux Quatre jours de Dunkerque l’a contraint à prendre plus soin de lui. " Il y a un avant et un après la chute. Il a fallu faire comprendre à mon papa que je ne pouvais plus y aller. Je suis encore allé traire mais beaucoup plus rarement."

Désormais, Arnaud De Lie doit avant tout rendre des comptes à son équipe: "il y avait des attentes pour que je revienne et il ne fallait pas brusquer les choses. " Pourtant le travail à la ferme n’a jamais été évoqué par les patrons de l’équipe Lotto-Dstiny. "C’est un peu bizarre qu’on ne m’ait jamais rien dit." Une vache, ça peut être farouche… "Parfois, on se fait piter. Et, ouf, on n’a rien..."

Suite à sa chute, il a d’abord dû se concentrer sur sa rééducation. " Il faut être focus pour récupérer. Et c’est ça qui demande d’être un peu plus prudent. La performance passe par le repos."

Fini de se lever à 6 h du mat’ pour aller traire. " Maintenant, je me lève et je pars rouler vers 9 h 30-10 h." Mais le rythme acquis ne s’oublie pas si facilement. "Je n’arrive pas à me lever après 7 heures. Je sens que j’ai une horloge en moi. C’est comme ça quand on a appris à se lever tôt. Et puis, le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt… À la ferme, si tu ne sais pas te lever à 6 h 30-7 h pour traire les vaches, ça n’ira pas!"

On perçoit aussi que le cycliste est tiraillé par ce retrait du travail agricole. Surtout au regard des efforts consentis par ses parents pour lui permettre d’atteindre ce niveau sportif. "Mon papa a fait beaucoup pour nous. Il faut lui rendre sa part…"

Arnaud De Lie n’est qu’à l’aube d’une carrière sportive qui semble très prometteuse. Il sera désormais davantage sur son vélo qu’au pis des vaches. " La ferme a toujours été dans ma vie. Peut-être plus que le vélo. Mais mon rêve, c’était d’être cycliste professionnel." Avec un retour à la ferme à la fin de sa carrière ? "Mon autre rêve, c’était d’avoir une ferme laitière. Mais le métier est fort dur. Il y a beaucoup d’incohérence entre le travail à la ferme et tout ce qu’on met sur le dos du fermier. Il faudrait quasiment une secrétaire pour tout régler."

Il ira à la Foire de Libramont

En cette fin de mois de juillet, l’actualité agricole est toujours animée par la Foire de Libramont. Cette année, Arnaud De Lie sera présent à cet événement incontournable du monde rural. "L’année dernière, je n’y suis pas allé. Mais ce sera le cas cette année. C’est un rendez-vous particulier pour notre province. " Un événement dont il garde le souvenir d’y avoir perdu ses parents quand il était gamin...