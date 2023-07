En France, une bataille rangée entre syndicats policiers et magistrats sous l’œil d’un pouvoir quasi-muet

Policiers contre magistrats

Instantanément, plusieurs syndicats de police ont pris la défense de leurs collègues, particulièrement le policier qui a été placé en détention provisoire. "Alors qu’on nous rabâche qu’il n’y a pas assez de places de prison pour incarcérer les délinquants et les criminels condamnés (...) UNITÉ SGP POLICE prend acte de ce placement en détention provisoire de notre collègue de Marseille, le plongeant ainsi que sa famille dans un désarroi injuste et un traitement dégradant et dangereux pour notre fonction", s’est insurgé instantanément ce syndicat affilié à Force Ouvrière, qui dénonce au passage une administration responsable partiellement de la situation. Même son de cloche du côté d’Alliance, un syndicat réputé plus radical, qui estime de son côté qu’un "policier sans jugement n’a pas sa place en prison". Des positions soutenues sans retenue par le patron de la police nationale, Frédéric Veaux, au détour d’une interview accordée à nos confrères du Parisien, dans laquelle ce dernier estime qu’un "policier n’a pas à être en prison, même s’il a commis des fautes lors de sa mission". Des propos, soutenus par le préfet de Paris, qui ont fait bondir, en début de semaine, le syndicat de la magistrature. Celui-ci dénonce les propos du chef de la police, accusé de remettre "publiquement en cause le principe d’égalité devant la loi".

"Nous attendons du Président de la République qu’il dénonce fermement cette attaque inédite à la séparation des pouvoirs. Il en va de la sauvegarde de l’État de droit", explique carrément le syndicat, rejoint dans ses positions par le Conseil supérieur de la magistrature.

Questionné sur l’affaire, le président Macron, en déplacement dans le pacifique, a timidement expliqué que "nul en République n’est au-dessus des lois", tout en disant "comprendre l’émotion" des policiers.

Idem du côté de sa Première ministre Elisabeth Borne, qui a rappelé ce mardi que la justice doit pouvoir faire "son travail sereinement". Pas sûr que cela apaise les esprits ; nombre de syndicats policiers ont appelé leurs affiliés à appliquer le code 562, une forme de grève au cours de laquelle les agents n’interviennent plus qu’en cas d’urgence. En déplacement dans le pacifique aux côtés du président Macron, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, se taisait, lui, dans toutes les langues.